إصابة تاجر مواد بناء وعامل بإصابات خطيرة فى مشاجرة ببلقاس

أصيب تاجر مواد بناء، بإصابات بالغة وكسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، كما أصيب عامل بجرح وقطع بشرايين وأعصاب اليد اليسري إثر مشاجرة بينهما بسبب مشادة كلامية أثناء سيرهم بالشارع في بلقاس بمحافظة الدقهلية.



وكان إخطار ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من مستشفي بلقاس المركزي بوصول ( طرف أول ) " أحمد السيد هلال محمد السيد "٢٥ عاما، تاجر مواد بناء ، ومقيم منطقة " العزبة الحمراء " بندر بلقاس مصابا بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف داخلي بالمخ ، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة و( طرف ثان ) "صبري أحمد عوض " ۲۰ عاما ،عامل ، ومقيم منطقة " وابور النور " بندر بلقاس مصابا بجرح قطعي بالساعد الأيسر واشتباه قطع بشرايين وأعصاب اليد اليسرى و "إبراهيم أسامه محمد إبراهيم يوسف " ۲۲ عاما ،حداد مسلح ، ومقيم منطقة " عزبة أبوعطية " بندر بلقاس ( بدون إصابات ) .



وبسؤال والد المصاب الأول "السيد هلال محمد السيد " ٤٤ عاما، صاحب مكتب مقاولات ، ومقيم منطقة " العزبة الحمراء " إتهم الطرف الثاني بالتعدي على نجله بالضرب بعصا خشبية بحوزة الثاني وإحداث إصابته ، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم أثناء سيرهم مترجلين بالشارع بسؤال الطرف الثاني تبادل الاتهام مع الطرف الأول ، لقيامه بإحداث إصابة الثاني بالة حادة " سكين " على إثر معاتبتها للاول لاحتكاكه بالثاني .



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٧٢٠ / ۲۰۲۱ جنح مركز بلقاس ، وجار استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة.