إصابة تاجر مواد بناء وعامل بإصابات خطيرة فى مشاجرة ببلقاس
أصيب تاجر مواد بناء، بإصابات بالغة وكسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، كما أصيب عامل بجرح وقطع بشرايين وأعصاب اليد اليسري إثر مشاجرة بينهما بسبب مشادة كلامية أثناء سيرهم بالشارع في بلقاس بمحافظة الدقهلية.
وكان إخطار ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من مستشفي بلقاس المركزي بوصول ( طرف أول ) " أحمد السيد هلال محمد السيد "٢٥ عاما، تاجر مواد بناء ، ومقيم منطقة " العزبة الحمراء " بندر بلقاس مصابا بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف داخلي بالمخ ، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة و( طرف ثان ) "صبري أحمد عوض " ۲۰ عاما ،عامل ، ومقيم منطقة " وابور النور " بندر بلقاس مصابا بجرح قطعي بالساعد الأيسر واشتباه قطع بشرايين وأعصاب اليد اليسرى و "إبراهيم أسامه محمد إبراهيم يوسف " ۲۲ عاما ،حداد مسلح ، ومقيم منطقة " عزبة أبوعطية " بندر بلقاس ( بدون إصابات ) .
وبسؤال والد المصاب الأول "السيد هلال محمد السيد " ٤٤ عاما، صاحب مكتب مقاولات ، ومقيم منطقة " العزبة الحمراء " إتهم الطرف الثاني بالتعدي على نجله بالضرب بعصا خشبية بحوزة الثاني وإحداث إصابته ، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم أثناء سيرهم مترجلين بالشارع بسؤال الطرف الثاني تبادل الاتهام مع الطرف الأول ، لقيامه بإحداث إصابة الثاني بالة حادة " سكين " على إثر معاتبتها للاول لاحتكاكه بالثاني .
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٧٢٠ / ۲۰۲۱ جنح مركز بلقاس ، وجار استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة.