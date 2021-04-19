عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق توك توك يطعن "نجارا" ببلقاس للخلاف على أولوية المرور

صدى البلد

أصيب نجار مسلح بجرح نافذ بالظهر إثر تعدي سائق توك توك عليه بالضرب بمطواة بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما علي أولوية المرور بقرية " المعصرة " مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.


وكان إخطار ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود  بلاغ لمركز شرطة بلقاس من مستشفي بلقاس المركزي بوصول المدعو "صلاح مجاهد نصر عبده " ۲۰  عاما ،نجار مسلح ، ومقيم قرية " المعصرة " دائرة مركز بلقاس مصاب بجرح شبه نافذ بالجانب الأيسر بالظهر وآخر قطعي بفروة الرأس ( إدعاء تعدي ) وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.


وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤاله اتهم المدعو " عبد الباسط على أحمد داود " ٢٥ عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة ، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة ( مطواة ) بحوزته وإحداث إصابته ، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما على أولوية المرور بالطريق بالمركبات سيارة إستقلال المصاب وتوك توك ااستقلال المتهم.


وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، واضاف بقيامه بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها باحد المجاري المائية و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٧١٦ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز بلقاس ، وجار العرض علي النيابة العامة.

نجار توك توك مركز بلقاس الدقهلية اصابة

ترشيحاتنا

شد وجذب بين النواب ووزير التعليم.. ورئيس الشيوخ يتدخل لانهاء الازمة

أسعار الذهب فى الامارات اليوم الأثنين 19-4-2021

القوات المسلحة توزع آلاف الحصص الغذائية مجانا على المواطنين الأكثر احتياجاً

مجلس الشيوخ يرفض مشروع قانون نظام الثانوية العامة الجديد

الكويت تعلن استمرار الحظر الجزئي طوال شهر رمضان

حجم الإصابة غير معروف|مانشستر سيتي يعلن غياب دي بروين أمام أستون فيلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة على البلاد وفرص لسقوط أمطار غدا

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

وزير النقل: إحلال وتجديد قضبان سكك حديد موقع حادث قطار طوخ

ارتفاع في درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 41 .. فيديو

مايكل فهمي يهتك عرض طالبة بمساعدة زوجته بحجة العلاج النفسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

اﻟﻤﺰﻳﺪ