سائق توك توك يطعن "نجارا" ببلقاس للخلاف على أولوية المرور
أصيب نجار مسلح بجرح نافذ بالظهر إثر تعدي سائق توك توك عليه بالضرب بمطواة بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما علي أولوية المرور بقرية " المعصرة " مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.
وكان إخطار ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من مستشفي بلقاس المركزي بوصول المدعو "صلاح مجاهد نصر عبده " ۲۰ عاما ،نجار مسلح ، ومقيم قرية " المعصرة " دائرة مركز بلقاس مصاب بجرح شبه نافذ بالجانب الأيسر بالظهر وآخر قطعي بفروة الرأس ( إدعاء تعدي ) وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.
وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤاله اتهم المدعو " عبد الباسط على أحمد داود " ٢٥ عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة ، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة ( مطواة ) بحوزته وإحداث إصابته ، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما على أولوية المرور بالطريق بالمركبات سيارة إستقلال المصاب وتوك توك ااستقلال المتهم.
وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، واضاف بقيامه بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها باحد المجاري المائية و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٧١٦ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز بلقاس ، وجار العرض علي النيابة العامة.