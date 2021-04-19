سائق توك توك يطعن "نجارا" ببلقاس للخلاف على أولوية المرور

أصيب نجار مسلح بجرح نافذ بالظهر إثر تعدي سائق توك توك عليه بالضرب بمطواة بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما علي أولوية المرور بقرية " المعصرة " مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.



وكان إخطار ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من مستشفي بلقاس المركزي بوصول المدعو "صلاح مجاهد نصر عبده " ۲۰ عاما ،نجار مسلح ، ومقيم قرية " المعصرة " دائرة مركز بلقاس مصاب بجرح شبه نافذ بالجانب الأيسر بالظهر وآخر قطعي بفروة الرأس ( إدعاء تعدي ) وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.



وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤاله اتهم المدعو " عبد الباسط على أحمد داود " ٢٥ عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة ، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة ( مطواة ) بحوزته وإحداث إصابته ، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما على أولوية المرور بالطريق بالمركبات سيارة إستقلال المصاب وتوك توك ااستقلال المتهم.



وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، واضاف بقيامه بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها باحد المجاري المائية و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٧١٦ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز بلقاس ، وجار العرض علي النيابة العامة.