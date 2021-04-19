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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. خريجو كلية الفنون الجميلة يحتفلون بشهر رمضان بفانوس مبتكر

طالبة فنون تشكيلية
طالبة فنون تشكيلية

عرض برنامج "صباحك مصري " تقريرا عن بعض الشباب خريجي الفنون الجميلة ، وأعمالهم الفنية الرائعة على فوانيس رمضان .

وقالت الدكتورة إنجي طلعت ، فنانة تشكيلية ، خلال التقرير ، إنهم مجموعة من طلبة الفنون الجميلة الذين لديهم الشغف في الرسم والتلوين على الأشياء .

وتابعت : بناخد الفن لطريقة الجديدة ، عن طريق الإستعانة بالزهور ، وتكشيلها بطريقة جديدة .

ومن جانبها قالت سلمى رامز ، فنانة تشكيلية ، إن الفانوس المعدني هو رمز من رموز الشهر الكريم ، فحبينا نخليه مبهج في شكله أكثر .

اخبار التوك شو الفنون الجميلة فانوس رمضان رمضان طلبة فنون جميلة

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