شاهد .. خريجو كلية الفنون الجميلة يحتفلون بشهر رمضان بفانوس مبتكر

عرض برنامج "صباحك مصري " تقريرا عن بعض الشباب خريجي الفنون الجميلة ، وأعمالهم الفنية الرائعة على فوانيس رمضان .

وقالت الدكتورة إنجي طلعت ، فنانة تشكيلية ، خلال التقرير ، إنهم مجموعة من طلبة الفنون الجميلة الذين لديهم الشغف في الرسم والتلوين على الأشياء .

وتابعت : بناخد الفن لطريقة الجديدة ، عن طريق الإستعانة بالزهور ، وتكشيلها بطريقة جديدة .

ومن جانبها قالت سلمى رامز ، فنانة تشكيلية ، إن الفانوس المعدني هو رمز من رموز الشهر الكريم ، فحبينا نخليه مبهج في شكله أكثر .