العثور على جثة ربة منزل متفحمة بمطبخ منزلها في قنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة ربة منزل متفحمة داخل مطبخ منزلها بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت.

تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، اخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بالعثور على جثة نجاح على السيد 47 عاما، متفحمة داخل مطبخ منزلها بقرية الحسينات.

انتقلت قوة أمنية إلى المنزل، لمعاينة المكان و كشف ملابسات الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت العام.

أشارت التحريات الأولية، أن المتوفاة تعانى من مرض نفسى منذ فترة و يحتمل أن تكون تسببت فى أذى لنفسها.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

