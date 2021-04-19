عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تحذير الصحة .. أضرار السهر الخطيرة على الأطفال

السهر والأطفال
السهر والأطفال

حذرت وزارة الصحة والسكان، من السهر للأطفال، لما يحمله من مخاطر على صحتهم الجسدية والنفسية.

 

ومن خلال التقرير التالي نستعرض أضرار السهر على الأطفال وفقا لموقع “healthline”.

 

1- ضعف الجهاز المناعي: 

يحتاج الجميع تقوية المناعة خلال هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا، لذلك يجب أخذ قسط كافي من النوم، لمقاومة الأمراض والفيروسات.

 

2- الأرق

يصيب الأطفال الأرق الشديد بسبب السهر وجلوسهم طوال الليل على الأجهزة المحمولة والألعاب الالكترونية.

txt

أضرار نقص فيتامين د عند الأطفال وأعراض لا تتوقعها للمراهقين والرضع

txt

لن تتوقع .. تناول هذا الفيتامين يعالج النسيان عند الأطفال

 

3- الإرهاق والتعب

السهر والنوم متأخر يجعل الطفل أكثر عرضة للتعب والإرهاق وعدم القدرة على انجاز المهام البسيطة اليومية أو استذكار دروسه.


4- تأثيرات على النمو: 

يحدث بسبب السهر تأخر في النمو سواء العقلي أو الجسدي، مما ينتج عنه تأخر في الحركة والكلام.

الستر الجهاز المناعي وزارة الصحة الأرق التعب

موضوعات متعلقة

ماشي بنور الله .. طفل كفيف حفظ القرآن بأكمله في عامه السادس .. فيديو

نصيحة مهمة لمرضى القلب أثناء الصيام

ترشيحاتنا

معنى الدعاء بظهر الغيب وكيفيته وفضله

آخر وقت صلاة التراويح في البيت .. من لم يصلها جماعة بعد العشاء مازالت لديه فرصة

بيراميدز يحرم الاتحاد السكندري من خوض وديات قبل المواجهة المرتقبة

أمير كرارة يكشف لـ صدى البلد حقيقة خلافه مع السقا في "نسل الأغراب"

كهربا: مرجعتش الأهلي عشان الفلوس ولو عايزها كنت روحت براميدز

نقص الماء والسهر .. نصائح للعناية بالبشرة في شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

جبهة باردة يشعر بها سكان القاهرة بعد ساعات| خرائط الطقس

بعد تصديق الرئيس.. غرامة مليون جنيه عقوبة إستيراد أو تصدير بلازما الدم بالمخالفة للقانون

السكة الحديد: عودة حركة القطارات في الاتجاهين على خط القاهرة الإسكندرية

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

شد وجذب بين النواب ووزير التعليم.. ورئيس الشيوخ يتدخل لإنهاء الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

رمضان البيه يكتب: هل هلالك شهر مبارك

د.فتحي حسين يكتب: رمضان ..شهر العبادات ام شهر الاعلانات!

ليلى زيدان تكتب: حادث قطار طوخ.. دروس وعبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ