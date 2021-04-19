بعد تحذير الصحة .. أضرار السهر الخطيرة على الأطفال

حذرت وزارة الصحة والسكان، من السهر للأطفال، لما يحمله من مخاطر على صحتهم الجسدية والنفسية.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض أضرار السهر على الأطفال وفقا لموقع “healthline”.

1- ضعف الجهاز المناعي:

يحتاج الجميع تقوية المناعة خلال هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا، لذلك يجب أخذ قسط كافي من النوم، لمقاومة الأمراض والفيروسات.

2- الأرق

يصيب الأطفال الأرق الشديد بسبب السهر وجلوسهم طوال الليل على الأجهزة المحمولة والألعاب الالكترونية.

3- الإرهاق والتعب

السهر والنوم متأخر يجعل الطفل أكثر عرضة للتعب والإرهاق وعدم القدرة على انجاز المهام البسيطة اليومية أو استذكار دروسه.



4- تأثيرات على النمو:

يحدث بسبب السهر تأخر في النمو سواء العقلي أو الجسدي، مما ينتج عنه تأخر في الحركة والكلام.