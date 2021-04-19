عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق بحظيرة مواشى بإحدى قرى بلقاس

صدى البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة علي حريق شب بحظيرة ماشية بقرية " الكردود" مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية واسفر الحريق عن نفوق ٣ رءوس ماشية  .


ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية، ببلاغ لمركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بحظيرة ماشية كائنة بقرية " الكردود " دائرة المركز.


وانتقلت سيارات الاطفاء وقوات الحماية المدنية وضباط المباحث إلي مكان البلاغ و تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين  نشوب الحريق بحظيرة ماشية مكونة من طابق واحد معروشة بالسدة والعروق الخشبية مشيدة على مساحة " ۱۰۰ متر تقريبا  خارج الكتلة السكنية " ملك المدعو "مصطفى محمد مصطفی "٤٥ عاما، عامل ، ومقيم بذات القرية.


و نجم عن ذلك  إحتراق جزء من سقف الحظيرة ، وكذا نفوق عدد " ٣ " رأس  ماشية ( ۲ جاموس ، 1 بقرة ) وإصابة عدد " ۲ " رأس ماشية ( بقرة ) بحروق متفرقة بالجسم ، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات بالأرواح البشرية .


و بسؤال مالك الحظيرة رجح سبب الحريق لقيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بإهمال ، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك


تم إخطار قسم الأدلة الجنائية.


وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٢٦٧١ إدارى مركز بلقاس ، وجار إستكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة .

حريق حظيرة مواشي مركز بلقاس الدقهلية

ترشيحاتنا

شد وجذب بين النواب ووزير التعليم.. ورئيس الشيوخ يتدخل لانهاء الازمة

أسعار الذهب فى الامارات اليوم الأثنين 19-4-2021

القوات المسلحة توزع آلاف الحصص الغذائية مجانا على المواطنين الأكثر احتياجاً

مجلس الشيوخ يرفض مشروع قانون نظام الثانوية العامة الجديد

الكويت تعلن استمرار الحظر الجزئي طوال شهر رمضان

حجم الإصابة غير معروف|مانشستر سيتي يعلن غياب دي بروين أمام أستون فيلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة على البلاد وفرص لسقوط أمطار غدا

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

وزير النقل: إحلال وتجديد قضبان سكك حديد موقع حادث قطار طوخ

ارتفاع في درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 41 .. فيديو

مايكل فهمي يهتك عرض طالبة بمساعدة زوجته بحجة العلاج النفسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

اﻟﻤﺰﻳﺪ