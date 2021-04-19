السيطرة على حريق بحظيرة مواشى بإحدى قرى بلقاس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة علي حريق شب بحظيرة ماشية بقرية " الكردود" مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية واسفر الحريق عن نفوق ٣ رءوس ماشية .



ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية، ببلاغ لمركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بحظيرة ماشية كائنة بقرية " الكردود " دائرة المركز.



وانتقلت سيارات الاطفاء وقوات الحماية المدنية وضباط المباحث إلي مكان البلاغ و تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة ماشية مكونة من طابق واحد معروشة بالسدة والعروق الخشبية مشيدة على مساحة " ۱۰۰ متر تقريبا خارج الكتلة السكنية " ملك المدعو "مصطفى محمد مصطفی "٤٥ عاما، عامل ، ومقيم بذات القرية.



و نجم عن ذلك إحتراق جزء من سقف الحظيرة ، وكذا نفوق عدد " ٣ " رأس ماشية ( ۲ جاموس ، 1 بقرة ) وإصابة عدد " ۲ " رأس ماشية ( بقرة ) بحروق متفرقة بالجسم ، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات بالأرواح البشرية .



و بسؤال مالك الحظيرة رجح سبب الحريق لقيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بإهمال ، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك



تم إخطار قسم الأدلة الجنائية.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٢٦٧١ إدارى مركز بلقاس ، وجار إستكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة .