السيطرة على حريق بحظيرة مواشى بإحدى قرى بلقاس
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة علي حريق شب بحظيرة ماشية بقرية " الكردود" مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية واسفر الحريق عن نفوق ٣ رءوس ماشية .
ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية، ببلاغ لمركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بحظيرة ماشية كائنة بقرية " الكردود " دائرة المركز.
وانتقلت سيارات الاطفاء وقوات الحماية المدنية وضباط المباحث إلي مكان البلاغ و تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة ماشية مكونة من طابق واحد معروشة بالسدة والعروق الخشبية مشيدة على مساحة " ۱۰۰ متر تقريبا خارج الكتلة السكنية " ملك المدعو "مصطفى محمد مصطفی "٤٥ عاما، عامل ، ومقيم بذات القرية.
و نجم عن ذلك إحتراق جزء من سقف الحظيرة ، وكذا نفوق عدد " ٣ " رأس ماشية ( ۲ جاموس ، 1 بقرة ) وإصابة عدد " ۲ " رأس ماشية ( بقرة ) بحروق متفرقة بالجسم ، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات بالأرواح البشرية .
و بسؤال مالك الحظيرة رجح سبب الحريق لقيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بإهمال ، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك
تم إخطار قسم الأدلة الجنائية.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٢٦٧١ إدارى مركز بلقاس ، وجار إستكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة .