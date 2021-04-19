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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: تحصين أكثر من 1.3 مليون رأس ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

وزير الزراعة
وزير الزراعة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام والتي بدأت يوم 3 ابريل 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.


حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و315 ألف و641 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي،  وجدري الأغنام بينهم " مليون و9 الاف و222 رأس أبقار، 270 ألف و491 رأس أغنام، 35 ألف و928 رأس ماعز" حتى 16 ابريل 2021.

وزير الزراعة للخدمات البيطرية مرض الجلد العقدي الثروة الحيوانية الاغنام

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