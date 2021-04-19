تعود للجراكسة .. حكاية قبة السلطان قانصوة

قبة السلطان قانصوه أبو سعيد بالقرافة الشرقية للماليك أيقونة تاريخية ، أطلت علينا بمظهرها الجديد عقب تطويرها بيد ، وزارتي السياحة والآثار والإسكان ، لتعيد لها رونقها الجمالي، المطعم بالفن الإسلامي .

يعود تاريخ القبة الي عام904 هجرية -١٤٩ميلادية والتي بناها السلطان المملوكى الجركسي قانصوة أبو سعيد فى نفس عام تسلمه للسلطنة لتكون مدفنا له.

قبة السلطان قانصوه

لقبت القبة ببعض الأسماء أبرزها ، قبة الغفير لاستخدامها كسكن لحارس المنطقة "الغفير" وبالتابعية اشتق اسم المدافن القابعة بجوارها، بنفس الاسم ترب الغفير ، حتي يومنا هذا .

تأخد القبة الشكل المستدير من قمتها، بشكل مزخرف ومطعم بالجص ، بأجمل رسومات الفن الإسلامي ، كما تتجسد القبة في شكلها ذات الأربعة واجهات المطلة على شارع مقابر الشهداء ، لتكون معمارا شامخا يبرز قيمة جمالية .

قبة السلطان قانصوه

وتحتضن قبة السلطان قانصوه أبو سعيد بداخلها حجرة تأخذ الشكل المربع ، فيما تستطع خوذة القبة مع هلالها النحاسي أعلي سطحها ، لتكون عنصرا جماليا يشير الي الفن الإسلامي .

وحين تنظر الي القبة ، ستجد تلك الشبابيك المعشقة بالزجاج الملون ، والتي سطعت جالية بعناصرها المعمارية الجمالية ، بالإضافة الى المحراب الخاص بها و الأشرطة الكتابية المزخرفة ، لتكون اصولا فنية وأثرية في أزهى محتوياتها .

قبة السلطان قانصوه

وحديثا قامت وزارة السياحة و الاثار ، بتطويرها واضافة لمسات جمالية من نظافة وترميم، وتركيب نظام إضاءة جديد داخلي وخارجي للقبة .