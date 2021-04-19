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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعود للجراكسة .. حكاية قبة السلطان قانصوة

قبة السلطان قانصوه
قبة السلطان قانصوه

قبة السلطان قانصوه أبو سعيد بالقرافة الشرقية للماليك أيقونة تاريخية ، أطلت علينا بمظهرها الجديد عقب تطويرها بيد ، وزارتي السياحة والآثار والإسكان ، لتعيد لها رونقها الجمالي، المطعم بالفن الإسلامي .

يعود تاريخ القبة الي عام904 هجرية -١٤٩ميلادية والتي بناها السلطان المملوكى الجركسي قانصوة أبو سعيد فى نفس عام تسلمه للسلطنة لتكون مدفنا له. 

قبة السلطان قانصوه

لقبت القبة ببعض الأسماء أبرزها ، قبة الغفير لاستخدامها كسكن لحارس المنطقة "الغفير" وبالتابعية اشتق اسم  المدافن القابعة بجوارها، بنفس الاسم ترب الغفير ، حتي يومنا هذا .

تأخد القبة الشكل المستدير من قمتها، بشكل مزخرف ومطعم بالجص ، بأجمل رسومات الفن الإسلامي ، كما تتجسد القبة في شكلها ذات الأربعة واجهات المطلة على شارع مقابر الشهداء ، لتكون معمارا شامخا يبرز قيمة جمالية .

قبة السلطان قانصوه

وتحتضن قبة السلطان قانصوه أبو سعيد بداخلها حجرة تأخذ الشكل المربع ، فيما تستطع خوذة القبة مع هلالها النحاسي أعلي سطحها ، لتكون عنصرا جماليا يشير الي الفن الإسلامي .

وحين تنظر الي القبة ، ستجد تلك الشبابيك المعشقة بالزجاج الملون ، والتي سطعت جالية بعناصرها المعمارية الجمالية ، بالإضافة الى المحراب الخاص بها و الأشرطة الكتابية المزخرفة ، لتكون اصولا فنية وأثرية في أزهى محتوياتها .

قبة السلطان قانصوه

وحديثا قامت وزارة السياحة و الاثار ،  بتطويرها واضافة لمسات جمالية من نظافة وترميم، وتركيب نظام إضاءة جديد داخلي وخارجي للقبة .

قبة السلطان قانصوة السلطان قانصوة

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