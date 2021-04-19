الكرملين: سنتخذ الإجراءات المناسبة ضد أي تظاهرات غير مرخصة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إنه لا يملك معلومات بشأن ما إذا كان أحد تقدم إلى سلطات أي من المناطق الروسية بطلب تنظيم حملات دعمًا للناشط المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني الأربعاء المقبل.



وأضاف بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم “الإثنين”، أن أية حملات غير مرخص بها ستعد غير قانونية وستتخذ بحقها أجهزة إنفاذ القانون الإجراءات الواجب اتخاذها وفقَا لقوانين روسيا.



وأوضح أنه من المهم جدًا في هذا الصدد التذكير بأن هذه الدعوات الاستفزازية لا تأتي من داخل الأراضي الروسية بل من أشخاص ما يقيمون في الخارج.



وحول صحة نافالني، أشار بيسكوف إلى أنه ليس من اختصاص الكرملين متابعة صحة السجناء ولا يمكنه الوثوق دون أدلة على المزاعم عن تدهور صحته حتى درجة حرجة.



ولفت إلى أن ملف نافالني لم يكن مطروحًا على أجندة الاتصال الأخير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.



وحول طلب النيابة العامة الروسية إدراج صندوق محاربة الفساد الذي يترأسه نافالني على قائمة التنظيمات المتطرفة، أشار بيسكوف إلى أن النيابة تؤدي مهامها وتحارب اللاشرعية والتطرف بمختلف أشكاله.