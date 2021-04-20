هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

إزالة الشعر الزائد أثناء الصيام

قالت أميرة سعد واعظة بـ الأزهر الشريف، إن الإسلام قد أمر وحث على النظافة والطهارة وأمر بالتزين، قال تعالى “يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق”.

وأضافت ردا على سؤال تقول صاحبته “هل إزالة الشعر الزائد عن الجسد أو الوجه في نهار رمضان يبطل الصيام؟” أن جمهور العلماء اتفقوا على أن إزالة الشعر الزائد في نهار رمضان لا تؤثر على الصوم مطلقا، لأنها ليست من المفطرات لا حكما ولا عرفا.

وأشارت خلال فيديو عبر صفحة مجمع البحوث الإسلامية على فيس بوك إلى أنه لا شيء في إزالة الشعر الزائد عن الجسد أو الوجه في نهار رمضان ولا يؤثر على الصيام.

مكروهات الصوم

قالت دار الإفتاء المصرية إن هناك أمورا يكره للصائم فعلها ويثاب على تركها ولا تبطل صومه.

وأضافت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أنه يكره للصائم أمور، يثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها:

1. المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

2. ذَوْق الطعام بغير حاجة، خَوْفًا من وصوله إلى جوفه.

3. أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه.

4. القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، وكذا المباشرة ودواعي الوطء.

5. الحجامة، وهي استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم.

6. الانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذي لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.