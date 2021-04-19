نهاية كرة القدم التي نعرفها.. حكاية انقلاب كروي اسمه «دوري السوبر الأوروبي»

لم تهدأ منذ أمس الوسائط الكروية في العالم بعد الإعلان رسميا عن إطلاق مسابقة دوري السوبر الأوروبي، وإعلان 12 فريق من كبار أوروبا كمؤسسين للفكرة ودعوة 8 فرق أوروبية أخرى للمشاركة.

انقلاب كروي أوروبي

ويُعد دوري السوبر الأوروبي انقلابا على نظام البطولات الأوروبية، وانسحابا من دوري أبطال أوروبا، البطولة الأقوى عالميا على مستوى الأندية.

وتعتمد فكرة انشاء دوري السوبر الأوروبي على مشاركة أقوى 20 فريق في أوروبا في دوري مجمع بحيث تُلعب مبارياته في منتصف الأسبوع بديلا عن دوري أبطال أوروبا.

مشاكل لن تنتهي

وأعلن اتحاد الكرة الأوروبي “الويفا” حرمان أي لاعب يشارك في بطولة السوبر الأوروبي من المشاركة في البطولات القارية مع منتخبه.

ووفقا لذلك القرار فإن مشاركة أي لاعب مع فريقه في هذه البطولة ستبعده عن المشاركة في بطولة أمم أوروبا القادمة وكذلك الاستبعاد من تصفيات كأس العالم.

ولوح الفيفا بحرمان اللاعبين المشاركين في بطولة السوبر الأوروبي من المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

لماذا أُطلقت بطولة السوبر الأوروبي

تضمن الفرق المشاركة عوائد وأرباح كبيرة ناتجة عن الشركات الراعية وحقوق البث، تفوق بمراحل عوائد وأرباح إحراز لقب دوري أبطال أوروبا.

وشكت الفرق الأوروبية في أكثر من مرة من خسائر فادحة بسبب اجتذاب لاعبين كبار بأثمان عالية للمنافسة على البطولات الأوروبية بينما عوائدها لا تغطي تلك النفقات.

واتجه رؤساء الأندية بزعامة فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لتدعيم الفكرة والإعلان عنها مع دعوة شركات راعية عالمية، بحيث يضمن الفريق المشارك نظير دعوته فقط عوائد تفوق 350 مليون دولار في العام.

الفرق المؤسسة للبطولة

ويأتي على رأس الفرق المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي ريال مدريد وبرشلونة وثالثهم أتليتكو مدريد، ومن إيطاليا إنتر ميلان ويوفنتوس وإيه سي ميلان، والسداسي الإنجليزي مانشستر سيتي واليونايتد وتشيلسي وليفربول وآرسنال وتوتنهام.

نظام بطولة السوبر الأوروبي

يعتمد النظام على 51 فريقا ثابتا و5 متغيرين بحيث يكتمل الدوري 20 فريقا، يتم تقسيمهم لمجموعتين يصعد منهم الفرق الثلاثة الأولى، بينما يلعب الرابع والخامس من كل مجموعة مباريات بنظام الذهاب والعودة للظفر بمقعدين آخرين لاكتمال دور الثمانية.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في أغسطس المقبل وفقا لبيان الـ 12 فريقا المؤسس لها.