الزراعة: تحصين أكثر من 1.3 مليون رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام والتي بدأت يوم 3 أبريل 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و315 ألفا و641 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام بينهم " مليون و9 آلاف و222 رأس أبقار، 270 ألفا و491 رأس أغنام، 35 ألفا و928 رأس ماعز" حتى 16 ابريل 2021.