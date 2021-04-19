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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تنتج طائرة مُسيرة جديدة

طائرة روسية
طائرة روسية

  اخترع مهندسو شركة "كرونشتادت" الروسية طائرة مُسيرة جديدة "سيريوس".


وذكرت وكالة الأنباء الروسية/سبوتنك/، اليوم الأثنين، أن الشركة تعمل على صنع النموذج التجريبي للطائرة التي بإمكانها أن تحمل صواريخ تزن 100 كيلوجرام من فئة جو/سطح، وقنابل يمكن أن يتراوح وزنها ما بين 50 و250 كيلوجراما ،وستنتهي منه عام 2022 وتبدأ باختباره في نفس العام.


وكانت شركة "كرونشتادت" قد أعلنت أن باع جناح طائرة "سيريوس" يبلغ 23 مترا، وسرعتها 180 كيلومترا في الساعة ويمكنها أن تصعد إلى ارتفاع 7000 متر، وتبقى في الجو لمدة 20 ساعة وظهر نموذج يمثل طائرة "سيريوس" في معرض أسلحة الجيش الروسي عام 2020.
 

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