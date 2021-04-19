الاتحاد الألماني يرفض فكرة إطلاق دوري السوبر الأوروبي

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن رفضه المبادرة التي أطلقها 12 ناديا أوروبيا لإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.

ونشر الاتحاد الألماني، بيانا مقتضبا على موقعه، وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية بأنه: "من الواضح أن الاتحاد الألماني لكرة القدم ضد فكرة دوري السوبر الأوروبي".

ويرى اتحاد الكرة أنه "يجب أن يكون الأمر دائما متعلقا بالأداء الرياضي وليس بالمصالح الاقتصادية الأنانية لعدد قليل من الأندية".

وذكر البيان أن "المصالح الاقتصادية لعدد قليل من الأندية، يجب ألا تنسف حالة التضامن السارية في كرة القدم".

وأضاف "يجب على كل فريق، أن يقرر ما إذا كان سيظل جزءًا من منظومة كرة القدم بأكملها أو أن يكون جزءًا حصريًا من مصالحه الأنانية خارج إطار الاتحاد الأوروبي والاتحادات الوطنية".

الاندية المؤسسة لدوري السوبر

كان الموقع الرسمي لريال مدريد، نشر بيانا موحدا للأندية الـ 12 المؤيدة لفكرة دوري السوبر الأوروبي، جاء فيه "الأندية المؤسسة هي: ميلان، آرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، وتوتنهام".

وتابع البيان "ستتم دعوة 3 أندية أخرى للانضمام، قبل الموسم الافتتاحي الذي سيبدأ في أقرب وقت ممكن".

ونوه بأن "نظام المسابقة عبارة عن مشاركة 20 ناديًا، وهم 15 ناديًا مؤسسًا و5 أخرى، يتم تصنيفها سنويًا بناء على أداء الموسم السابق.. وستواصل جميع الأندية المنافسة في دورياتها الوطنية".

وأردف البيان "سيبدأ الموسم في أغسطس، بمشاركة الأندية في مجموعتين، كل واحدة تضم 10 فرق، وستُلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب، بحيث يتأهل أول 3 مراكز من كل مجموعة تلقائيًا لربع النهائي، بينما تلعب الفرق أصحاب المراكز الرابع والخامس مواجهة إضافية، ذهابا وإيابا".

واستكمل "النهائي سيكون من مباراة واحدة فقط، على ملعب محايد".