لتعميق التعاون المشترك ..وزير الزراعة يستقبل السفير الروسي بالقاهرة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جيورجي بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة وبحث معه افاق التعاون الزراعي بين البلدين.



وأكد القصير ،خلال اللقاء ، على أهمية تعميق هذا التعاون خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية بين مصر وروسيا .



وأشار الى أهمية التعاون في مجال البحوث الزراعية وتبادل الخبرات في الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجنى، فضلا عن تطور صناعة الدواجن خاصة بعد إعلان منظمة صحة الحيوان العالمية بخلو 30 منشأة مصرية من إنفلونزا الطيور.



القصير طلب من السفير الروسي بحث إمكانية الإستفادة من تطور صناعة الدواجن فى مصر ، مشيرا إلى أن الموالح المصرية تحتل حاليا المركز الأول عالميا في التصدير .



وزير الزراعة قال إن مصر هى بوابة التعاون مع افريقيا ، مؤكدا على رغبة الجانب المصري الاستفادة من الخبرة الروسية في مجال انتاج التقاوي، وتحسين السلالات ، وعلى أهمية استمرار مناقشة الموضوعات المشتركة بين البلدين ، وتشكيل لجنة فنية زراعية مشتركة بين الجانبين مهمتها متابعة تنفيذ أوجه التعاون المتفق عليه.

من جانبه، أعرب جيورجي بوريسينكو السفير الروسي عن سعادته بلقاء وزير الزراعة المصري ، مشيدا بحجم التعاون بين البلدين والعلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في مصر وروسيا ، مؤكدا أن هناك رغبة حقيقية في زيادة وتعميق التعاون في كل المجالات.



و أشاد "بوريسينكو" ، بجودة المنتجات الزراعية التي تستوردها روسيا من مصر واهمها الموالح والبطاطس والثوم، حيث تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين الروس وتتمتع بسمعة جيدة في الأسواق الروسية، كما يرغب الجانب الروسي في أن تكون المنتجات المصرية بديلا عن منتجات بعض الدول الأخرى.



السفير الروسي، أعرب عن رغبته في زيارة وزير الزراعة الروسي للقاهرة للإطلاع على النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا، والبنية التحتية في هذا المجال الهام ، كما تمنى زيارة وزير الزراعة المصري لموسكو والاطلاع على النهضة الزراعية الروسية.



‏حضر اللقاء د، عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ‏والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، و‏نيوكلاي اسلانوف المستشار التجاري بالسفارة.

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‏جدير بالذكر أن هناك طفرة في حجم التبادل التجاري في مجال الحاصلات الزراعية كما أن روسيا أكبر مستورد للبطاطس المصرية.