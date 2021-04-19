عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتعميق التعاون المشترك ..وزير الزراعة يستقبل السفير الروسي بالقاهرة

صدى البلد

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جيورجي بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة وبحث معه افاق التعاون الزراعي بين البلدين.


وأكد القصير ،خلال اللقاء ، على أهمية تعميق هذا التعاون  خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية بين مصر وروسيا .


وأشار الى أهمية التعاون في مجال البحوث الزراعية وتبادل الخبرات في الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجنى، فضلا عن تطور صناعة الدواجن خاصة بعد إعلان منظمة صحة الحيوان العالمية بخلو 30 منشأة مصرية من إنفلونزا الطيور.


القصير طلب من السفير الروسي بحث إمكانية الإستفادة من تطور صناعة الدواجن فى مصر ، مشيرا إلى أن الموالح المصرية تحتل حاليا المركز الأول عالميا في التصدير .


وزير الزراعة قال إن مصر هى بوابة التعاون مع افريقيا ، مؤكدا على رغبة الجانب المصري الاستفادة من الخبرة الروسية في مجال انتاج التقاوي، وتحسين السلالات ، وعلى أهمية استمرار مناقشة الموضوعات المشتركة بين البلدين ، وتشكيل لجنة فنية زراعية مشتركة بين الجانبين مهمتها متابعة تنفيذ أوجه التعاون المتفق عليه.

من جانبه، أعرب جيورجي بوريسينكو السفير الروسي عن سعادته بلقاء وزير الزراعة المصري ، مشيدا بحجم التعاون بين البلدين والعلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في مصر وروسيا ، مؤكدا أن هناك رغبة حقيقية في زيادة وتعميق التعاون في كل المجالات.


و أشاد "بوريسينكو" ، بجودة المنتجات الزراعية التي تستوردها روسيا من مصر واهمها الموالح والبطاطس والثوم، حيث تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين الروس وتتمتع بسمعة جيدة في الأسواق الروسية، كما يرغب الجانب الروسي في أن تكون المنتجات المصرية بديلا عن منتجات بعض الدول الأخرى.


السفير الروسي، أعرب عن رغبته في زيارة وزير الزراعة الروسي للقاهرة للإطلاع على النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا، والبنية التحتية في هذا المجال الهام ، كما تمنى زيارة وزير الزراعة المصري لموسكو والاطلاع على النهضة الزراعية الروسية.


‏حضر اللقاء د، عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ‏والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، و‏نيوكلاي اسلانوف المستشار التجاري بالسفارة.

‏جدير بالذكر أن هناك طفرة في حجم التبادل التجاري في مجال الحاصلات الزراعية كما أن روسيا أكبر مستورد للبطاطس المصرية.

وزير الزراعة انفلونزا الطيور الزراعة وزارة الزراعة سفير روسيا الاتحادية الإنتاج الحيوانى استصلاح الاراضى

ترشيحاتنا

تعافي من كورونا.. الأهلي يعلن سلبية مسحة محمد الشناوي

شد وجذب بين النواب ووزير التعليم.. ورئيس الشيوخ يتدخل لإنهاء الأزمة

أسعار الذهب فى الإمارات اليوم الاثنين 19-4-2021

القوات المسلحة توزع آلاف الحصص الغذائية مجانا على المواطنين الأكثر احتياجاً

مجلس الشيوخ يرفض مشروع قانون نظام الثانوية العامة الجديد

الكويت تعلن استمرار الحظر الجزئي طوال شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة على البلاد وفرص لسقوط أمطار غدا

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

وزير النقل: إحلال وتجديد قضبان سكك حديد موقع حادث قطار طوخ

ارتفاع في درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 41 .. فيديو

مايكل فهمي يهتك عرض طالبة بمساعدة زوجته بحجة العلاج النفسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

اﻟﻤﺰﻳﺪ