محافظ قنا يكرم عاملين و مشرف نظافة لإخلاصهم في العمل

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم ،اثنين من عمال النظافة ومشرف منطقة حي المصالح بوسط مدينة قنا، تقديراً لمجهوداتهم الواضحة في نظافة شوارع المدينة و إظهارها بالشكل اللائق.

جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة و أشرف أنور، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قنا.

وقدم الداودى، الشكر للمكرمين على إظهارهم المحافظة بالشكل المشرف ومنع تراكم القمامة فى العديد من المناطق، مشيراً إلي أن العامل هو من يبنى الوطن ودوره من أهم الأدوار داخل المجتمع.

و أعرب محافظ قنا، عن تقديره لعمال النظافة ودورهم الرئيسي في إظهار المحافظة بالمظهر اللائق، مؤكداً أنهم الركيزة الأساسية في مختلف القطاعات على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ قنا، أن عمال النظافة، هم جنود مجهولين، و منوط بهم تنظيف الشوارع، وتلك المهنة شاقة و تتطلب من العاملين صبر ومجهود كبير، و أن أبسط الحقوق لهم هو دعوتهم وتكريمهم.



و أشار محافظ قنا، إلى أنه خلال جولته بمدينة قنا مساء أمس لاحظ مستوي النظافة المتميز بمنطقة حي المصالح بوسط المدينة، فقرر تكريم القائمين علي نظافة المنطقة وذلك من منطلق حرص المحافظة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، داعيًا الجميع أن يحذوا حذوهم لبناء مصر التي نحلم بها.

و شمل التكريم منح شهادات تقدير ومكافأة مالية لكلا من: سباقي حسين مشرف النظافة بحي المصالح بمنطقة حوض ١٠ و سعودي محمد و شعبان محمود عامليّ النظافة.