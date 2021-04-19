عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

‏المتحف المصري الكبير يستقبل المقصورة الثالثة لـ الملك الذهبي توت عنخ آمون

‏المتحف المصري الكبير
‏المتحف المصري الكبير يستقبل المقصورة الثالثة من ‏مقاصير ال

بعد حوالي شهر من وصول المقصورة الرابعة والصغرى للملك توت عنخ آمون وتثبيتها بفاترينة العرض المخصصة لها بقاعات كنوز الملك الشاب بالمتحف المصري الكبير، استقبل المتحف المقصورة الثالثة للملك الذهبي قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وذلك تمهيدا لعرضها ضمن سيناريو العرض المتحفي بالقاعات المخصصة لكنوزه.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أن عملية النقل تمت وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار والنجدة، تحت إشراف مرممي وأمناء المتحف.

وقال الدكتور الطيب عباس ‏مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، أن هذه المقصورة سوف تخضع لأعمال الترميم داخل المتحف. وهي مصنوعة من الخشب المذهب، وقد تم العثور عليها ضمن مقتنيات الملك بمقبرته بالبر الغربي بالأقصر؛ والتي تم الكشف عنها في نوفمبر  1922، ثم تم نقلها مع باقي القطع إلى المتحف المصري بالتحرير حيث تم عرضها.  

  المقصورة الثالثة من ‏مقاصير الملك الذهبي توت عنخ آمون

وأضاف د. الطيب عباس أنه سيتم نقل باقي المقاصير تباعا لتعرض جميعا وفقا لأحدث طرق العرض المتحفي بالقاعات المخصصة لعرض كنوز الملك والتي تبلغ مساحتها حوالي 7200 متر مربع والمزودة بأحدث وسائل العرض المتحفي من فتارين ذات تحكم بيئي في درجات الحرارة والرطوبة والإضاءة، بالإضافة إلى وسائل توضيحية من الجرافيك وبطاقات شرح خاصة بكل قطعة، وكذلك شاشات عرض توضح سيناريو العرض الخاص بالملك توت عنخ آمون.

‏كما أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، على أن عملية نقل المقصورة تمت طبقا للأسس والمعايير العلمية الدقيقة حيث تم فك المقصورة إلى  10 أجزاء بنفس  تكنيك الصناعة الذي استخدمه المصري القديم، ثم تغليف كل جزء على حدة داخل صندوق داخلي وآخر خارجي باستخدام مواد خالية من الحموضة.

  المقصورة الثالثة من ‏مقاصير الملك الذهبي توت عنخ آمون

وأشار إلى أن فريق العمل من المتحف المصري الكبير ومتحف التحرير سوف يقوم بتجميع المقصورة مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة داخل الفاترينة المخصصة لها داخل قاعات كنوز الملك الشاب.

ومن جانبه قال دكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار  بالمتحف المصري الكبير، انه قبل عملية النقل تم فحص المقصورة وعمل تقرير  مفصل لها لإثبات حالة حفظها بصورة دقيقة، كما قام فريق المرممين بأعمال التوثيق العلمي والأثري لها بإستخدام أحدث أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي والفيديو والتصوير بتقنية I R، وكذلك الفحص باستخدام جهاز X R F ، وجهاز X Ray Radio Graphy، وذلك للتعرف على أماكن الألسن المعدنية والخشبية وأماكن التعشيق للمقصورة؛ الأمر الذي من شأنه ساعد وبشكل دقيق فريق العمل على وضع خطة فك  المقصورة بأمان وبطريقة علمية.

  المقصورة الثالثة من ‏مقاصير الملك الذهبي توت عنخ آمون

وأضاف أن فريق العمل قام بتغطية المقصورة بورق التشو الياباني ومواد التقوية المناسبة التي تضمن سلامتها أثناء عملية النقل.

وأوضحت الأستاذة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن طول المقصورة الثالثة يبلغ 3.40م ، العرض 1.92م، والأرتفاع 2.15م، وتزن حوالي 1142 كليو جرام  وتنتهي الجدران من أعلى بإفريز، لها باب مزدوج مغلق بختم ملكى.

  المقصورة الثالثة من ‏مقاصير الملك الذهبي توت عنخ آمون


وتتكون المقصورة من سقف مزين بقرص شمس مجنح وثمانية طيور موضوعه تحتها ألقاب الملك، كما يوجد على السقف من الداخل نقوش، كذلك تحوي المقصورة بوابه عليها نقوش ونصوص من كتاب الموتى ومزينه من الداخل. وفي أعلى الباب قرص الشمس مجنح محاط من جهة اليمين وجهة اليسار بمجموعة من العلامات.

وأضافت انه على ضلفتى الباب يوجد مثلت ايزيس ونفتيس، وعلى اليسار واليمين مثلت المعبودات الحامية نوت، امستى، انوبيس، دوا موت اف، وحورس المنتقم لأبيه، وعلى الجانب، حابي، انوبيس، قبح سنو اف، جب ونوت على الناحية الأخرى. وعلى اللوحة الخلفية نقشين لايزيس ونفتيس.

وتتضمن المقصورة كذلك على جوانب مزينة بنقوش من كتاب الايمي دوات ويحتوي الجزء الخلفى لها مناظر منقوشة من كتاب الموتى.

المتحف المصري الكبير توت عنخ آمون اخبار السياحة الاثار وزير السياحة والاثار

ترشيحاتنا

تعافي من كورونا.. الأهلي يعلن سلبية مسحة محمد الشناوي

شد وجذب بين النواب ووزير التعليم.. ورئيس الشيوخ يتدخل لإنهاء الأزمة

أسعار الذهب فى الإمارات اليوم الاثنين 19-4-2021

القوات المسلحة توزع آلاف الحصص الغذائية مجانا على المواطنين الأكثر احتياجاً

مجلس الشيوخ يرفض مشروع قانون نظام الثانوية العامة الجديد

الكويت تعلن استمرار الحظر الجزئي طوال شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة على البلاد وفرص لسقوط أمطار غدا

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

وزير النقل: إحلال وتجديد قضبان سكك حديد موقع حادث قطار طوخ

ارتفاع في درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 41 .. فيديو

مايكل فهمي يهتك عرض طالبة بمساعدة زوجته بحجة العلاج النفسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

اﻟﻤﺰﻳﺪ