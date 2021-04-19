بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات فتاة التيك توك حنين حسام

تصدرت فتاة الترك توك؛ حنين حسام؛ تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية.

وظهرت حنين بعد خروجها من السجن ؛ بمجموعة من الإطلالات التى كشفت عن خلعها الحجاب وإثارتها الجدل بإطلالتها الجريئة.

وتعتمد حنين على وضع المكياج الثقيل ومكياج العيون الكحل الأسود والايشادو الغامق ووضع احمر الشفاه الداكن.

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من صور حنين حسام.

وكانت أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر، لجلسة 18 مايو لحضور أحد المختصين بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية بالأجهزة اللازمة لعرض الفيديوهات المضبوطة بناء على طلب محامي المتهمة، وأمرت بضبط وإحضار حنين حسام.

ودافعت مودة الأدهم عن نفسها أمام المحكمة، قائلة "أنا بقالى سنة محبوسة اترفدت من جامعتى وخسرت كل حاجة فى حياتى، كل ده عشان بعمل فيديوهات، الفيديوهات اعمل فيا كل ده، أنا معملتش حاجة غلط".

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.





ووجهت التحقيقات تهمة ارتكاب مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.



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