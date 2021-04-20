برلماني: إنشاء منظومة أطراف صناعية متكاملة يضمن خدمة جيدة لذوي الإعاقة الحركية

أشاد النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لإقامة منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر، وتطوير مصنع الأجهزة التعويضية التابع للقوات المسلحة، فضلًا عن إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة.



وأضاف "سلطان" في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن المنظومة سوف تستهدف الفئات المبتور أحد أطرافها أو أكثر من طرف، موضحا انها سوف تقدم أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وبعض الأجهزة التي يحتاجوها.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى ان الدولة تستهدف امتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة، إلى جانب توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف، الأمر الذي سيضمن تقديم مساعدة طبية رائعة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ومساندتهم وإدماجهم بالمجتمع، وهذا يعد ضمن حقوقهم.

الرئيس يوجه بإنشاء منظومة أطراف صناعية متكاملة

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بالدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق الشهداء والمصابين والرعاية الاجتماعية، واللواء أ.ح أحمد الصيفي رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، واللواء طبيب مجدي مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، واللواء طبيب عيد الطويل مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لإقامة منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر".

واطلع الرئيس في هذا الإطار على الجهود الحالية لتطوير مصنع الأجهزة التعويضية التابع لمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة، فضلاً عن إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع الخبرة العالمية العريقة في هذا المجال، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة، إلى جانب توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف.

