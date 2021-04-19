حجم الإصابة غير معروف|مانشستر سيتي يعلن غياب دي بروين أمام أستون فيلا

أعلن نادي مانشستر سيتي، غياب النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب الفريق، أمام أستون فيلا، في المباراة، المقرر لها، بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي، بسبب الإصابة.

وقال نادي مانشستر سيتي في بيان عبر موقعه الرسمي: " يمكن لـ مانشستر سيتي التأكيد على أن كيفين دي بروين أصيب في كاحل قدمه اليمنى خلال مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت ضد تشيلسي".



وتابع البيان: "حجم الإصابة التي تعرض لها كيفين دي بروين، لم يُعرف بعد، سيتم مراقبة حالة اللاعب، لكنه سيغيب عن رحلة الفريق لمواجهة الدوري الممتاز يوم الأربعاء أمام أستون فيلا".

واختتم بيان مانشستر يونايتد:" سنوافيكم بمزيد من التحديثات عن حالته في الوقت المناسب".

يذكر أن كيفين دي بروين شارك مع مانشستر سيتي في مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما أهداف، وصنع آخرين".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.