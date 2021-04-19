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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتهاء تصوير سوق الحرير 2 في المدينة القديمة بدمشق

مسلسل سوق الحرير2
مسلسل سوق الحرير2

انتهى المخرج المثنى صبح، فجر اليوم، بالمدينة القديمة بدمشق من تصوير جميع مشاهد الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني سوق الحرير ، ونشر أحد أبطال العمل الفنان ميلاد يوسف فيديو له لحظة تصوير آخر مشهد وقام بتحية جميع صناع العمل. 

مسلسل سوق الحرير

حقق الجزء الأول من سوق الحرير نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا، وهو من إنتاج "MBC Studios" بالتعاون مع الأخوين بسام ومؤمن الملا، وهو من إخراج المثنى صبح، وبطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم سلوم حداد، بسام كوسا، كاريس بشار، نادين تحسين بك، فادي صبيح، وفاء موصللي، عبد الهادي الصباغ، قمر خلف، ميلاد يوسف، ريام كفارنة، نجاح سفكوني، يزن خليل.

مسلسل سوق الحرير يتواصل عرضه على MBC في رمضان فيما تعرض كل حلقة من حلقاته على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على MBC.

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جزء ثان من مسلسل سوق الحرير بعد رمضان

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اشتعال الصراع في أحداث مسلسل "سوق الحرير 2"

يقدم المسلسل سوق الحرير في دمشق فترة الخمسينات من القرن الماضي، وما شهدته من ازدهار وانفتاح اجتماعي وثقافي وسياسي وفني واقتصادي. وأكد منتجو العمل أن الجزء الثاني من سوق الحرير سيشهد اختلافاً قد يكون نوعياً عن الجزء الأول، مع استمرار "الحدّوتة" ببنيتها الدرامية من الناحيتين الزمانية والمكانية، إلى جانب شخصياتها الرئيسية الفاعلة. 

مسلسل سوق الحرير المثنى صبح مسلسلات سوريا منصة شاهد vip مسلسلات رمضاان 2021

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