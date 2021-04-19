عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال اتصال هاتفي.. بوتين وبايدن يناقشان محاولة الانقلاب في بيلاروس

صدى البلد

قال المتحدث باسم الكرملينن دميتري بيسكوف، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ، والأمريكي جو بادين ناقشا خلال اتصال هاتفي محاولة الانقلاب في بلاروس.

 

وأكد بيسكوف في مقابلة صحفية، أن محاولة الانقلاب، التي كان يُخطط لها في بيلاروس أُثيرت خلال اتصال هاتفي بين الزعيمين.

 

وفي وقت سابق صرح رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أن بوتين أثار في محادثة مع نظيره الأمريكي قضية التحضير لمحاولة اغتيال رئيس دولة بيلاروس، من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية، لكن لم تكن هناك إجابات.

 

وأعلن لوكاشينكا يوم السبت الماضي، عن اعتقال مجموعة من الأشخاص كانوا يستعدون لمحاولة اغتياله هو وأبنائه، مضيفا أن أجهزة الاستخبارات الأمريكيةمتورطة في ذلك.

 

ووفقا لرئيس "كي جي بي" (وكالة الاستخبارات البيلاروسية) في بيلاروس، إيفان ترتيل، أعضاء المجموعة التي تم الكشف عنها خططوا وبدأوا التنفيذ العملي لخطة تصفية لوكاشينكا وأفراد أسرته، وتنظيم تمرد مسلح من أجل الاستيلاء على السلطة، مشيرا إلى أن المجموعة ضمت مواطنين من بيلاروس وكذلك أجانب.

 

كذلك اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي في موسكو، محام يحمل الجنسية الأمريكية والبيلاروسية، يوري زينكوفيتش، ومتخصص في العلوم السياسة يحمل الجنسية البيلاروسية، ألكسندر فيدوتا، كانا يخططان لانقلاب عسكري في 9 مايو في مينسك.

 

وبحسب وكالة الاستخبارات البيلاروسية فإن هذه المجموعة على علاقة بزعيم حزب المعارضة في، غريغوري كوستوسيف، الذي تم اعتقاله في بيلاروس.

ترشيحاتنا

شد وجذب بين النواب ووزير التعليم.. ورئيس الشيوخ يتدخل لانهاء الازمة

أسعار الذهب فى الامارات اليوم الأثنين 19-4-2021

القوات المسلحة توزع آلاف الحصص الغذائية مجانا على المواطنين الأكثر احتياجاً

مجلس الشيوخ يرفض مشروع قانون نظام الثانوية العامة الجديد

الكويت تعلن استمرار الحظر الجزئي طوال شهر رمضان

حجم الإصابة غير معروف|مانشستر سيتي يعلن غياب دي بروين أمام أستون فيلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة على البلاد وفرص لسقوط أمطار غدا

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

وزير النقل: إحلال وتجديد قضبان سكك حديد موقع حادث قطار طوخ

ارتفاع في درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 41 .. فيديو

مايكل فهمي يهتك عرض طالبة بمساعدة زوجته بحجة العلاج النفسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

اﻟﻤﺰﻳﺪ