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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: إنشاء منظومة أطراف صناعية متكاملة يمكن ذوي الإعاقة ويدمجهم بالمجتمع

الأطراف الصناعية
الأطراف الصناعية

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الجهود الحالية لتطوير مصنع الأجهزة التعويضية التابع لمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة، وإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يؤكد اهتمام الدولة بفئة ذوي الإعاقة والعمل على حل مشاكلهم وتخفيف معاناتهم، وإدماجهم بالمجتمع بشكل كبير.


وحذر "البلشي" في تصريحاته لـ"صدى البلد" من وجود ورش بير السلم والتي تقوم بإنتاج هذه الأطراف والأجهزة التعويضية بواسطة أُناس غير مختصين، الأمر الذي يتسبب في زيادة المعاناة لمستخدميها.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحاجة  للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، أصبحت تمثل ضرورة قصوى، منوها إلى أن هذه المنتجات يجب أن تكون ذات مواصفات عالية وبأسعار مناسبة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بالدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق الشهداء والمصابين والرعاية الاجتماعية، واللواء أ.ح أحمد الصيفي رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، واللواء طبيب مجدي مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، واللواء طبيب عيد الطويل مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة.

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لإقامة منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر".

 

واطلع الرئيس في هذا الإطار على الجهود الحالية لتطوير مصنع الأجهزة التعويضية التابع لمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة، فضلاً عن إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع الخبرة العالمية العريقة في هذا المجال، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة، إلى جانب توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف.

 

ووجه الرئيس بأن تكون منظومة الأطراف الصناعية المقرر إقامتها متكاملة الأركان، بما في ذلك الاهتمام بشق تدريب الكوادر الفنية في مجال الأطراف الصناعية من حيث التأهيل العلمي والفني والأكاديمي، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال الحيوي والإنساني لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقاً لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية التي وصلت إليها المصانع العالمية، مع الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التصنيع المحلي، الأمر الذي يضمن تقديم مساعدة طبية متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

 

كما وجه الرئيس بإعداد قاعدة بيانات شاملة بكافة مكونات المنظومة من كوادر طبية وعمالة فنية وطلبات احتياجات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية على مستوى الجمهورية، مع قيام الجهات المعنية باستغلال الجهد الحالي في إطار مبادرة "حياة كريمة" لحصر وتدقيق وتحديث قواعد البيانات.
 

مصر القوات المسلحة الشيوخ التضامن الاجتماعي الأجهزة التعويضية

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