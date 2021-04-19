أسعار الذهب فى الإمارات اليوم الاثنين 19-4-2021

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الامارات العربية المتحدة اليوم،الأثنين ، 19 ابريل 2021 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الامارات بـ الدرهم الاماراتى والدولار الأمريكي.



سعر الذهب في الامارات اليوم :



يتأثر سعر الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى الامارات مقابل الدرهم .



وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الامارات اليوم الأثنين مقابل الريال الدرهم والدولار الأمريكي:



أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 24 (211.22 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (57.50 دولار أمريكي)



أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 22 (193.62 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (52.71 دولار أمريكي)



أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 21 (184.82 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (50.32 دولار أمريكي)



أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 18 (158.41 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (43.13 دولار أمريكي)



أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 14 (123.21 درهم إماراتى) أي ما يعادل (33.64 دولار أمريكي)



أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 12 (105.61 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (28.75 دولار أمريكي)



أسعار الذهب في الامارات لـ الأوقية (6569 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (1788دولار أمريكي)



أسعار الذهب في الاماراتى لـ الجنيه الذهب (1479 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (402.52 دولار أمريكي)



أسعار الذهب في الامارات لـ الكيلو (211.215 درهم إماراتى) أي ما يعادل (57.502 دولار أمريكي)