القوات المسلحة توزع آلاف الحصص الغذائية مجانا على المواطنين الأكثر احتياجاً

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتعبئة وتجهيز حصص مجانية والقيام بتوزيعها فى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكري.

وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتقديمها إلى أبناء القرى والتجمعات السكانية لتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية حيث تم توزيع الحصص بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى لضمان وصولها إلى مستحقيها بالمحافظات التى تقع فى نطاق مسئولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وشهدت نقاط التوزيع إقبالاً كبيراً للحصول على العبوات التى تم طرحها مجاناً مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية خلال عملية التوزيع للحفاظ على سلامة المواطنين.

يأتى ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وبالتزامن مع إلغاء إقامة الموائد الرمضانية للالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.