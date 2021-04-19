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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. ومستشار الرئيس يكشف عن المحافظة رقم 1 فى أعداد الإصابات بكورونا.. وتفاصيل قتل 3 إرهابيين فى حادث المواطن نبيل حبشي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

 

طرق الحصول على لقاح كورونا.. يكشفها مستشار الرئيس
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن طرق الحصول على لقاح كورونا، قائلا: إنه سيكون هناك تيسيرات كبيرة جدا للتسجيل أو الحصول على اللقاح.

ارتفاع في درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 41 .. فيديو
عرضت القناة الأولى، تقريرا عن، حالة الطقس اليوم الاثنين، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة وأن يكون الطقس شديد الحرارة، وأن يكون معتدلا ليلا، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد قد تصل إلى العاصفة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة ستكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة رقم واحد1 .. مستشار الرئيس : يجب أن نتكاتف في مواجهة تزايد حالات كورونا
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الرئيس السيسي أكد أنه لا يوجد حوادث مالية بأى وضع من الأوضاع فى التعامل مع كورونا، متابعا: "فاضل دورنا كلنا وأننا يجب أن نتكاتف ونتكامل لتخطى تلك الأزمة".

احذروا اليوم.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار موجة الطقس الحار
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، أن امتداد منخفض السودان يعمل على رفع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الطقس الحار تعتبر موجة من موجات فصل الربيع التى تسجل درجات حرارة مرتفعة.

محلل اقتصادي يكشف حقيقة بيع الدولة لمجمع التحرير ..شاهد
شرح المحلل الاقتصادي ، محمد نجم ، تفاصيل تطوير وتأهيل مجمع التحرير ، موضحا الفروق بين الشراء على سبيل الملكية الإدارية ، والشراء بغرض حق الانتفاع ، وتطوير مجمع التحرير أو غيره من القطاعات لا تعني ما يتردد على السوشيال ميديا أن الدولة تبيع أصولها .

خالد ميري: أعداد مصابي كورونا قابلة للزيادة الأيام المقبلة لهذا السبب ..فيديو
قال الكاتب الصحفي، خالد ميري، إن جميع المسئولين والأطباء حذروا من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، قبل شهر رمضان الكريم، موضحا أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا أسرع انتشارا عن سابقتها.

مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعة الإرهابية تثير البلبلة بالحوادث المفتعلة
قال اللواء محمد زكى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هناك قواعد ثابتة ومصادر للمعلومات لدى الداخلية لسلامة أمن وطنها، مشيرا إلى أن تلك المعلومات تم وضعها موضع التنفيذ من خلال وضعها فى الخطط الأمنية.

أنا أغني على ألحان بليغ؟! قصة النقشبندي مع السادات |ِشاهد
كشف محمد الشاذلي ، مذيع برنامج "صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية الأولى ، عن قصة الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع الشيخ النقشبندي ، موضحا أنه لم تخل أية مناسبة للرئيس "السادات " إلا وأحياها الشيخ النقشبندي .

الأوقاف: بلدنا محفوظة من الله و 40 من آل البيت سكنوا مصر
تقدم الدكتور أيمن على أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف، بخالص التعازي لـ ضحايا قطار قليوب، موضحًا من مات وهو صائم وكان فى بحث عن عيشه فهو شهيد.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-4-2021
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم، الأثنين 19-4-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

 

اخبار التوك شو إرتفاع درجات الحرارة الجماعات الارهابية فيروس كورونا مستشار الرئيس الشيخ النقشبندي الطقس الحار اسعار الذهب

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