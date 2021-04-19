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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: اتفاق واشنطن وطهران سيجعل العالم أكثر أمنًا

مفاوضات فيينا تسعى
مفاوضات فيينا تسعى للخروج بحل

أكد الاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يسعيان للتوصل إلى اتفاق حول المسألة النووية.


واعتبر  الاتحاد الأوروبي عودة واشنطن للاتفاق النووي مع إيران ستجعل العالم أكثر أمنا.


ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن مفاوضات فيينا بين أطراف الاتفاق النووي تحرز تقدما ملموسا.

 

كما قال ممثل روسيا في مفاوضات فيينا لشبكة العربية، إن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووين معتبرًا إن العودة للعمل بالاتفاق النووي هي أفضل حل ممكن لإنهاء الوضع الحالي.

 

وأضاف أن لدى روسيا عشرات النقاط الخلافية التي تحتاج للتوافق، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى جهد إضافي غدا أو الأسبوع المقبل، للوصول إلى صيغة مرضية.

 

وقبل ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب: "نحن في مرحلة ينبغي فيها التفاوض في فيينا حول قضايا صعبة.. لسنا مستعجلين والمهم هو تحركنا في اطار توجيهات سماحة قائد الثورة ومصالح الشعب".  


وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن المفاوضات الجارية في فيينا في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة "4+1" "مضت لغاية الآن في الطريق الصحيح ولكن لم يتم الوصول الى المرحلة النهائية بعد".

 

ومنذ يومين، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية  من فيينا عاصمة النمسا بعد اجتماع لجنة العمل المشتركة للاتفاق النووي، أنه يجري إعداد تفاهم جديد بشأن رفع العقوبات والاتفاق النووي.

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