بعد رفع آثار حادث قطار طوخ.. عودة حركة القطارات بعبور أول قطار اتجاه القاهرة

بدأت هيئة السكة الحديد فى تشغيل حركة القطارات باتجاه الإسكندرية – القاهرة ، عصر اليوم، بعد رفع آثار حادث قطار طوخ وإعادة تأهيل المنطقة.



وشهدت السكة الحديد عبور القطار رقم ٩٩٦، المتجه إلى القاهرة ويجرى الانتهاء من كافة الأعمال بالخط الموازي الذى شهد حادث قطار بنها أمس ومن المقرر تشغيله بعد إجراء التجارب اللازمة خلال ساعات.



وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن العمل يجري على قدم وساق لإعادة تأهيل منطقة حادث قطار طوخ وإحلال وتجديد القضبان الحديدية التي تضررت، مطمئنا المواطنين على سرعة عودة حركة قطارات الوجه البحري المتوقفة منذ أمس.



جاء ذلك خلال تفقد الوزير، يرافقه عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الاثنين، لموقع حادث القطار لليوم الثانى على التوالى والذي نتج عنه وفاة 11 شخصا، وإصابة 98 وفق بيانات وزارة الصحة.



وأضاف الوزير، أنه يرفض أي محاولات لإعادة الحركة بشكل جزئي، إلا بعد التأكد التام من إعادة كفاءة الخط من جديد وهو أمر يتطلب الصبر حتى تتم الأعمال على أكمل وجه، مطالبا بضرورة توخي الحذر والدقة في هذه الأعمال، حفاظا على الأرواح، وحتى لا يصاب أي راكب بضرر مهما كان حجمه.



ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية، استمرار حالة الطوارئ في المحافظة على كافة المستويات لإزالة آثار الحادث ومتابعة حالة المصابين، الذين خرج عدد كبير منهم من المستشفيات، موضحا أن كافة أجهزة المحافظة وخاصة المستشفيات كانت على قدر المسؤولية ونجحت مستشفيات قليوب، وبنها العام، وبنها الجامعي، وكفر شكر، في التعامل مع المصابين.