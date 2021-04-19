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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خريطة توزيع مساعدات السعودية في رمضان .. تعرف على الدول

صدى البلد

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأشد حاجة في لبنان.

 

وقام المركز بتوزيع 1,000 سلة غدائية رمضانية في منطقة كترمايا في جبل لبنان، استفاد منها 5,000 فرد.

 

يأتي ذلك في إطار تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك في الجمهورية اللبنانية للعام 1442.

 

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية بجمهورية باكستان الإسلامية.

 

وجرى توزيع 735 سلة غذائية رمضانية في منطقتي سيبي ودوكي بإقليم بلوشستان، استفاد منها 4,410 أفراد.

 

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعوب والدول الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442

 

وفي اطار متصل، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأشد حاجة من مختلف الجنسيات في لبنان.

 

وجرى توزيع 1,713 سلة غذائية رمضانية في بلدة وادي خالد في شمال لبنان وعرسال في شمال بقاع لبنان ومنطقة الجية في جبل لبنان، استفاد منها 8,500 فرد.

 

ويأتي ذلك في إطار تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك في الجمهورية اللبنانية للعام 1442.

 

وفي اطار متواصل، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية ألبانبا.

 

وجرى توزيع 10 أطنان من السلال الغذائية في محافظة مات، استفاد منها 750 فرد، و10 أطنان و720. كيلو غرام من السلال الغذائية في محافظة دوربين، استفاد منها 800 فرد.

 

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 6.332 سلة غذائية في 31 محافظة ألبانية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

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