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برلمان

وكيل "حقوق الإنسان": قوى الظلام لن تنجح في كسر إرادة الدولة المصرية

وكيل لجنة حقوق الانسان
وكيل لجنة حقوق الانسان أيمن أبو العلا

قال د.أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قوى الظلام والتكفيريين، لن تنجح في كسر إرادة الدولة المصرية، وذلك تعليقًا على نجاح الأجهزة الأمنية، في تصفية العناصر الإرهابية، المتورطة في قتل الشهيد نبيل حبشي، في سيناء.

وأضاف "أبو العلا" في بيان له، اليوم الإثنين: "كثيرًا ما أكدت القيادة السياسية المصرية، أن مكافحة الإرهاب حق من حقوق الإنسان، لا شك أن قوى الإرهاب والظلام تسعى للقضاء على الحقوق الأساسية للإنسان، وأولها الحق في الحياة الآمنة، بل والحق في الحياة ذاته".

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن القيادة السياسية المصرية تدير عملية التنمية في ربوع البلاد، في توقيت شديد الحساسية، يعاني فيه العالم من تأثير وباء كورونا، إلا أن ذلك لم يمنع من زيادة الاهتمام بحقوق الإنسان في الرعاية الصحية، والحياة الكريمة، والتعليم، والأمن.

وقال "أبو العلا": "إن مثل هذه الجرائم البشعة في حق الإنسانية لن تمر، ولن تؤثر على همم المصريين، ولا قيادتهم السياسية، بل تزيدنا عزمًا على استئصال الإرهاب من جذوره، وتجفيف منابعه، داخل وخارج الحدود، بالتنسيق مع الدول الصديقة، بدعم كامل من مجلس النواب للقيادة المصرية في هذا المجال".

مجلس النواب قوى الظلام العناصر الإرهابية الشهيد نبيل حبشي سيناء

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