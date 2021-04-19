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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فحام يقتل صاحب مزرعة وشريكه ويشعل النار فى جثة أحدهما بالمنيا

جثة
جثة

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من كشف لغز مقتل مالك مزرعة وشريكه بالمنيا.

تبلغ لمركز العدوة أمن المنيا من بعض الأهالي بالعثور علي جثتين ( مالك مزرعة-- وشريكه ) بمشاية داخل المزرعة واحتراق سيارة ربع نقل.

أسفرت الجهود فريق البحث برئاسه قطاع الأمن العام ومشاركه أمن المنيا عن أن وراء ارتكاب الواقعة (فحام ٣٢ سنه- مقيم دائرة المركز).

باستهدافه بمأمورية برئاسة القطاع أمكن ضبطه، اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.

 وأضاف بقيامه بإيهام المجنى عليهما بشراء بعض رؤوس الماشية لصالحهما من أحد معارفه وبتاريخ الواقعة عقد العزم على التخلص منهما للاستيلاء على المبلغ المالى فقام بشراء علبة عصير "لتر"ودس بها سم وجلس معهما وعقب تناولهما العصير فقدوا الوعى فقام بالإجهاز على مالك المزرعة ببلوك حجرى على رأسه حتى فارق الحياة ) وأضرم النيران بالسيارة ملك الأول فإمتدت النيران للمجنى عليه الثانى وتوفـي .

وإستولي من الثاني على 42600 جنيه ، هاتفه المحمول وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مقتل مالك مزرعة أمن المنيا قطاع الأمن العام مالك المزرعه رؤوس الماشية

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