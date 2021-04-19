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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2021

محاولة لاغتيال عمل فني.. ماجدة خيرالله تدافع عن مسلسل الطاووس

ماجدة خيرالله
ماجدة خيرالله

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، بمسلسل الطاووس -المعروض على قناة صدى البلد الفضائية- من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رافضة الاتهامات الموجهة له. 


وعلقت الناقدة ماجدة خير الله على هذه الاتهامات، قائلة: "طيب شوفوا حجه تانية، غير الكود الأخلاقي لوقف المسلسل أو محاربته! تابعت كل الحلقات التي عرضت من مسلسل الطاووس، ولم اجد فيه كلمة او مشهد يخدش الحياء".


وأضافت: "عمل تلعب بطولته السيدة سميحة أيوب، وجمال سليمان والموهوبة جدا سهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ومجموعة من الممثلين الشباب، ولا يجد من يدافع عنه من أدعياء مناصرة الابداع ، ولا النقابات الفنية! وفين الأشاوس  بتوع طب نتفرج الاول وبعدين نحكم؟ اين أصواتهم المجلجلة عن حرية الخيال وحق المبدع في العبث في التاريخ! طيب نحن أمام مسلسل اجتماعي عن فتاه غلبانه تتعرض لاغتصاب جماعي، من مجموعة شباب ينتمون لعائلات ذات سلطة ونفوذ، ولا تجد من يساندها لاستعادة حقها ، وادانة المتهمين! حادث متكرر في ازمنة مختلفة ؟، لكن اللي علي دماغهم بطحة طالبوا بوقف المسلسل لأنه يمس قضية مشابهة متهم فيها بعض أبناء العائلات ذات النفوذ!".


واختتمت ماجدة خير الله حديثها قائلة:" مسلسل الطاووس عمل إبداعي محترم يستحق الاهتمام، عيب عليكوا وعلينا اذا وقفنا ساكتين أمام محاولة لاغتيال عمل فني جاد مثل الطاووس".


كان المجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر بيان بشأن مسلسل الطاووس" جاء فيه: " قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التحقيق فوراً مع المسؤولين عن إنتاج مسلسل "الطاووس"، ومسؤولي القنوات التي تعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتؤكد على ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها".


وتابع: "أكد المجلس في بيان صادر عنه أنه ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيوداً من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، ولكنه يعمل في نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسيء للفن المصري الأصيل".


وأشار المجلس إلى أن "احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة، حفاظاً على الهوية وتماسك الأسر والابتعاد عن أي صورة تشوهها، أو تحض على العنف اللفظي والجسدي، وأن تتبنى الأعمال الدرامية محتوى إيجابي يحترم القيم المتعارف عليه".


وأضاف المجلس في بيانه بأن "لجنة رصد الأعمال الدرامية تقوم أولاً  بمتابعة ما يتم عرضه من مسلسلات ومراقبة مدى الالتزام بالأكواد الإعلامية، وتتلقى شكاوى المواطنين وكذلك انتقادات النقاد والكتاب والمهتمين بذلك".


وتصدر "الطاووس" خلال الساعات الماضية ، التريند على موقع تويتر بأكثر من هاشتاغ #مسلسل_الطاووس_ضد_القيم، وهاشتاغ #ادعم_مسلسل_الطاووس، وكانت أغلب التغريدات داعمة للمسلسل.


يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ماجدة خيرالله مسلسل الطاووس الطاووس مسلسل المجلس الأعلى للاعلام جمال سليمان الفنان جمال سليمان

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