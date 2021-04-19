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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس مجلس أمناء صناع الخير: 500 عملية مياه بيضاء مجانا لغير القادرين

صناع الخير
صناع الخير

أعلن مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن المؤسسة وبالتعاون مع جامعة طنطا وأوركيديا للصناعات الدوائية سوف تنظم 10 قوافل طبية موسعة للكشف على عيون الأهالى بقرى حياة كريمة بمحافظة الغربية وسوف يتم إجراء 500 عملية جراحة عيون بالمجان تماماً للمرضى ممن وقع عليهم الكشف في القوافل.


جاء ذلك خلال كلمتة في إحتفالية توقيع بروتوكول تعاون ما بين جامعة طنطا وصناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية  وبرعاية أ.د طارق رحمى محافظ الغربية و بحضور الأستاذ الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة ود احمد غنيم عميد كلية الطب  ود محمد صالح ممثلا لاوركيديا وعدد من قيادات الجامعة. 


وأكد زمزم أن بروتوكول التعاون يتضمن إهداء صناع الخير واوركيديا لأحدث جهاز ميكرسكوب جراحي لأقسام الرمد بمستشفي الجامعة ويهدف ايضاً الى دعم المبادرات الرئاسية الرائدة وفى القلب منها مبادرة السيد الرئيس " حياة كريمة " وسوف يتم إطلاق القوافل في القرى التي تم تحديدها من قبل مبادرة "حياة كريمة" وهى قرى مركز زفتى. 


مؤسسة  صناع الخير سبق لها ونظمت عددا من القوافل ضمن مبادرتها "إطمن على نفسك" لمحاربة فيروس سي جابت خلالها معظم قري الغربية  ومكنت أكثر من ٢٠٠ الف من سكان هذه القري من إكتشاف إصابتهم بفيرس من عدمه ودعم أكثر من ١٥ ألف منهم في الحصول على العلاج بالتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة وقامت صناع الخير بتسليم عدد من المشروعات الصغيره والمتناهية  الصغر لعدد من الأسر الغير قادره في نطاق محافظه الغربية.


وتعاونت المؤسسة مع صندوق تحيا مصر في توزيع عدد كبير من المساعدات الغذائية علي الأسر المستحقه.وقامت بتنظيم  العديد من القوافل  للكشف على العيون وصرف الأدويه اللازمه وعمل النظارات الطبيه وعمل العمليات المختلفه ضمن مبادره "عنيك في عنينا" وقامت المؤسسه بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بدفع مبلغ جديه التصالح لعدد كبير من الحالات الأشد احتياجا في قري المحافظة مختلفة.

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مؤسسة صناع الخير جامعة طنطا أوركيديا للصناعات الدوائية قوافل طبية حياة كريمة

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