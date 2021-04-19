تعرف علي ضيف حلقة اليوم ببرنامج خمس نجوم

اعلن كريم فهمي عن ضيف حلقة اليوم من برنامج المقالب خمس نجوم، والذي يُعرض على «MBC مصر» يوميا طوال شهر رمضان.

ونشر كريم فهمي عبر حساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” صورة ظهر فيها برفقة الفنانة غادة عادل ، والفنانة اللبنية نيكول سابا. وعلق كريم علي الصورة، قائلا: " حلقه اليوم " .

يذكر أن برنامج «خمس نجوم»، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي، إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، وهو ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

برنامج «خمس نجوم» يُعرض على «MBC مصر» يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.