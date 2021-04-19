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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة انتشار كورونا.. محافظ أسوان يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الحكومية

جانب من تفقد ومتابعة
جانب من تفقد ومتابعة المحافظ للمنشآت الحكومية

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد مبنى المحافظة رقم ( 3 ) وذلك في إطار متابعته لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل المباني والمنشآت الحكومية .

 

حيث أطمئن المحافظ  على متابعة سير العمل ، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ، بجانب مستوى النظافة العامة والصيانة الدورية .

 

وقد وجه اللواء أشرف عطية إلى وضع تصور عام لرفع كفاءة المبنى والذى يضم 4 أدوار على مساحة 1530 م2 تشمل العديد من المديريات والإدارات والهيئات القضائية ، مطالباً بأن يشمل التصور الجديد إعادة توزيع إستغلال المكاتب والمساحات والمخازن بشكل أفضل ومنظم ، على أن يتم تخصيص جناح مستقل لكل مديرية .

 

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وشدد أشرف عطية على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية مع متابعة منظومة الإطفاء لتأمين المبنى والعاملين فيه من أي حرائق أو حوادث مستقبلية .

 

ولفت المحافظ إلى أهمية توفير المناخ والبيئة اللائقة بالموظفين داخل المبنى حتى يتسنى لهم أداء دورهم على الوجه الأكمل من خلال تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بالجودة العالية المطلوبة .

 

و أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في اجتماعه مع مديري مستشفيات الاشتباه والعزل الطبي لمصابى فيروس كورونا على ضرورة حسن المعاملة وتقديم الخدمة العلاجية بشكل فورى لأى حالات يتم تحويلها ، مع تطبيق آلية محددة لدخول وخروج الحالات التي تستدعى ذلك مع حصولها على البروتوكول العلاجي والعناية المطلوبة حيث سيتم محاسبة أي طبيب لا يلتزم بهذه الآلية وهو الذى يتطلب توعية الأطباء وأطقم التمريض بها داخل جميع المستشفيات بإعتبار ذلك واجب إنساني في المقام الأول .

 

وشدد المحافظ على أهمية تحويل الحالة من العزل المنزلي إلى المستشفى قبل تدهورها وذلك لإفساح المجال أمام علاجها مبكراً وهو الذى يحتاج إلى متابعة دقيقة لحالات العزل المنزلي من مديرية الصحة ، وأيضاً إحكام السيطرة وتوفير جميع سبل الراحة والهدوء داخل المستشفيات ، بالإضافة إلى زيادة مستوى وعى المواطنين والأسر بكيفية التعامل مع هذه الحالات حيث أستمع المحافظ لتقرير مفصل من كل مدير مستشفى عن الوضع الحالي وانخفاض منحنى الإصابات بفيروس كورونا .

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محافظ أسوان فيروس كورونا اخبار المحافظات

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