بوتين يتحدث عن المناخ خلال قمة افتراضية يستضيفها بايدن‎.. الخميس

قال الكرملين، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلقي خطابا، يوم الخميس، خلال قمة القادة الافتراضية حول المناخ، التي يستضيفها نظيره الأمريكي جو بايدن.

وأضاف الكرملين، أن بوتين ”سيشرح نهج روسيا في إطار تعاون دولي واسع النطاق، يهدف إلى التغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ عالميا“.

وسبق أن أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، في أواخر يناير الماضي أن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، سينظم في "يوم الأرض" 22 أبريل قمة افتراضية لبحث تغيرات المناخ مع زعماء أكبر اقتصادات العالم.

وأكد البيت الأبيض لاحقا أن قائمة المدعوين إلى القمة تضم زعماء 40 دولة، مشددا على أن القمة ستبرز الأهمية القصوى والفوائد الاقتصادية لتكثيف الجهود الرامية لمكافحة تغيرات المناخ، وستشكل خطوة مهمة تأتي تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة الـ26 حول تغيرات المناخ الذي ستستضيفه مدينة غلاسكو الاسكتلندية في شهر نوفمبر القادم.