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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. يويفا يعلن تعديل نظام دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا”، تعديل نظام دوري أبطال أوروبا، بداية من عام 2024.

وقال جورجيو ماركيتي الأمين العالم للاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي، اليوم، الاثنين:" وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على تعديل نظام دوري أبطال أوروبا بداية من 2024، ليتضمن دوريا صغيرا، بدلا من دور المجموعات التقيليدي.

ومن المقرر أن يشهد نظام دوري أبطال أوروبا الجديد، مشاركة 36 فريقا بدلا من 32 فقط، حيث يخوض كل فريق 10 مباريات ضد منافسين مختلفين، يتأهل أول 8 فرق، بين سيلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 مواجهات ذهابا وإيابا “ بنظام خروج المغلوب”، يتأهل منهم 8 آخرين ينضمون إلى دور الـ 16.

يذكر أن 12 فريقا أوروبيا على رأسهم برشلونة وريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد، أعلنوا خلال الساعات الماضية، إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، ليكون بديلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

ونشرت المجموعة المنظمة لبطولة السوبر الأوروبي بيانًا جاء فيه:" أعلن إثنا عشر من أهم أندية كرة القدم في أوروبا اليوم أنهم توصلوا إلى إتفاق لتشكيل مسابقة جديدة وهي دوري السوبر التي تحكمها الأندية المؤسسة لها".

 

وأضاف : " انضم كل من ميلان وأرسنال وأتلتيكو وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ويوفنتوس وليفربول ومان سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام."

 

وتابع: "من المتوقع أن تنضم ثلاثة أندية أخرى قبل الموسم الافتتاحي ، والذي من المتوقع أن يبدأ في أقرب وقت ممكن ".

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