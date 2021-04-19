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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون يجهز خليفة محمد صلاح لمباراة وادى دجلة في الدوري المصري

صدى البلد

شهدت الأيام الماضية تألق واضح للمهاجم الصاعد  يوسف حسن لاعب المقاولون مواليد 2003  خلال تدريبات الفريق الأول .

وظهر اللاعب بصورة جيدة  جعلت الجهاز الفني للذئاب بقيادة عماد النحاس يدرس  بجدية الدفع به خلال المرحلة المقبلة من اجل علاج العقم التهديفي الذى يعانى منه المقاولون هذا الموسم وتحديداً منذ رحيل سيف الجزيري للزمالك وطاهر محمد طاهر للأهلي .


ووضع المدير الفني للمقاولين برنامج اعداد خاص ليوسف حسن والملقب بخليفة محمد صلاح من أجل تجهيزه للقاء وادى دجلة  المحدد موعده يوم الخمس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الممتاز .


ويتمتع يوسف حسن بمهارات عالية  ويجيد استغلال انصاف الفرص وسبق للاعب الصاعد الفوز بلقب هداف  بطولة الجمهورية على مدار الثلاث سنوات الماضية بدون منافس .


وكان يوسف حسن قد جذب أنظار العديد من الأندية في بداية الموسم بعد تألقه مع فريق شباب المقاولون. وتلقت إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح اكثر من عرض مغري من اندية مصرية ترغب في الحصول على خدمات خليفة "صلاح" على سبيل المثال الأهلي والزمالك وبراميدز ولكن إدارة المقاولون العرب تمسكت بوجود اللاعب مفضلة تسويقه خارج مصر لتكرار تجربة ثنائي المقاولون السابق محمد النني لاعب الارسنال الحالي ومحمد صلاح نجم ليفربول الحالي .

نادي المقاولون العرب أخبار محمد صلاح أخبار النادي الأهلي الدوري المصري وادي دجلة يوسف حسن الدوري المصري

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