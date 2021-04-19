لا متعة تضاهيها| كنده علوش تعبئ وتوزع الطعام في حملة خيرية.. صور

نشرت الفنانة كنده علوش صورا لها خلال مشاركتها في أعمال خير تابعه لإحدى الجمعيات الخيرية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت كنده علوش في الصورة تقوم بتعبئة الطعام لتوزيعه، وعلقت قائلة :"لا متعة تضاهي متعة فعل الخير.. يوم رائع قضيته مع شباب جمعية شارك البسمة بدأناه بتغليف وتحضير الوجبات لأكثر من ٣٥٠٠ فرد وانتقلنا بعدها لمركز التوزيع عشان نوزع الوجبات وكراتين رمضان.. نشرت وقائع هذا اليوم على الستوري وبنشر تاني عشان اقول لمتابعيني واصدقائي انزلوا وشاركوا حتحسوا بسعادة وهتسعدوا الناس الي محتاجة الابتسامة والمحبة مش بس العون المادي.. انا هنزل تاني وتالت خلال شهر رمضان وبدعوكم تتبرعوا بتمن وجبات وتنزلو وتشاركو بنفسكم

وفي سياق آخر، كانت احدث أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم الأصليين، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.

وتستعد كنده حاليًا للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم بلالين من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، سوسن بدر، علا رشدي ومصطفى خاطر.

