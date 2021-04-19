غريق تيتانيك.. قصة 6 أشخاص ظلوا على قيد الحياة في المياه المتجمدة

لم ينس العالم حتى يومنا هذا اللحظة التي غرقت فيها سفينة الركاب البريطانية الفاخرة تايتانيك في المحيط الأطلنطي في أبريل 1912، وبعثر آلاف الركاب في المياه المتجمدة ما بين غرقى وباحثون عن الحياة كمثل الـ 6 الصينينون الذين ظلوا لأيام على قيد الحياة بين جثث الغرقى .

بعد انتهاء عمليات الانقاذ، عاد قارب نجاة واحد فقط من السفينة الغارقة للبحث عن ناجين محتملين في الظلام ، حينها وجد رجال الإنقاذ شابًا صينيًا يتشبث بباب خشبي ، وهو يرتجف لكنه لا يزال على قيد الحياة، بحسب ما نشرت "بي بي سي" البريطانية.

كان ذلك الرجل الذي يدعى "فانغ لانغ" أحد ستة ناجين صينيين من السفينة تايتانيك ، واستمر إنقاذه لإلهام مشهد مشهور في فيلم تيتانيك الشهير في هوليوود عام 1997

لكن نجاتهم المعجزة لم تكن نهاية محنتهم، ففي غضون 24 ساعة من وصولهم إلى محطة تفتيش المهاجرين في جزيرة إليس بنيويورك ، طُردوا من البلاد بسبب قانون الاستبعاد الصيني ، وهو قانون مثير للجدل يحظر هجرة الصينيين إلى الولايات المتحدة.

اختفى الرجال الستة من التاريخ حتى الآن، وفي فيلم وثائقي تم عرضه لأول مرة في الصين ، The Six يسلط الضوء على هوياتهم وحياتهم ، بعد 109 سنوات من الرحلة المنكوبة.

كانت أسماء الناجين الصينيين مدرجة في قائمة ركاب السفينة ، وقد ذكرتهم المقالات الإخبارية التي تغطي غرق تيتانيك بإيجاز، ولكن على عكس الناجين الآخرين من تيتانيك الذين نالوا الثناء في الصحافة ، فقد تم تشويه سمعة الرجال الصينيين بسبب المشاعر المعادية للصين في الغرب في أوائل القرن العشرين ، وفقًا للمؤرخين والباحثين.

في تقرير تم تقديمه بعد أيام من الغرق ، على سبيل المثال ، وصفت صحيفة The Brooklyn Daily Eagle الناجين الصينيين بأنهم نزلوا إلى قوارب النجاة عند أول علامة على الخطر واختبئوا تحت المقاعد.

لكن بحث فريق إنتاج الفيلم الوثائقي أظهر أن هذا الادعاء غير صحيح، وذلك من خلال إنهم قاموا ببناء نسخة طبق الأصل من قارب نجاة تيتانيك ووجدوا أنه كان من المستحيل على الرجال الصينيين الاختباء غير مرئيين في القارب.

كما اتهمت تغطية إعلامية أخرى في ذلك الوقت الرجال الصينيين بارتداء ملابس النساء من أجل إعطاء الأولوية لركوب قوارب النجاة.

بعد إبعادهم عن الولايات المتحدة ، تم إرسال الرجال الستة إلى كوبا. سرعان ما وجدوا طريقهم إلى المملكة المتحدة ، حيث كان هناك نقص في البحارة حيث تم تجنيد العديد من البحارة البريطانيين في الجيش خلال الحرب العالمية الأولى.

أصبح واحد منهم ويدعى "تشانغ تشيب" مريضًا بشكل متزايد بعد الليلة المنكوبة ، وتوفي في النهاية بسبب الالتهاب الرئوي في عام 1914. ودُفن في قبر في لندن.

عمل الباقون معًا في بريطانيا حتى عام 1920 ، عندما عانت البلاد من ركود ما بعد الحرب وكانت المشاعر المعادية للمهاجرين تتصاعد.

تزوج عدد قليل من الرجال الصينيين من بريطانيات في المملكة المتحدة ولديهم أطفال. لكن السياسة المعادية للمهاجرين أجبرتهم على مغادرة البلاد دون سابق إنذار ، تاركين وراءهم أحبائهم.