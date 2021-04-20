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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 920.44 مليار جنيه ودائع الحكومة بالبنوك يناير الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفعت جملة ودائع الحكومة بنهاية ينناير الماضي إلي 920.44 مليار جنيه بعد أن كانت 868.6 مليارا في ديسمبر السابق له ومقارنة بـ 865.304 مليار جنيه في نوفمبر 2020.


قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن الودائع الحكومية بالعملات النحخليوة بلغ رصيدها نحو 798.8 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 757.4 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 760.134 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام.

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بينما سجلت ودائع الحكومة بالعملة الاجنبية نحو 121.7 مليار جنيه في يناير 2020 ومقابل 111.2 مليار جنيه في ديسمبر 2020 ومقارة بـ 105.2 مليار جنيه في نوفمبر الماضي.


وسجل اجمالي ودائع البنوك وفقا للبنك المركزي المصري نحو 5.3 تريليون جنيه في يناير السابق بعد ان كانت 5.2تريليون جنيه في ديسمبر من العام الماضي ومقارنة بـ 5.13 تريليون جنيه في نوفمبر 2020.


 

 

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