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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر.. تحميل WhatsApp pink يخترقك ويغلق حسابك على واتساب الأصلي

تحميل WhatsApp pink
تحميل WhatsApp pink يخترقك ويغلق حسابك

حذر باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى، جميع مستخدمى واتسآب WhatsApp من الضغط على رسالة لتحديث تطبيق WhatsApp pink أو واتساب الوردي، وهو نسخة باللون البينك أو الوردي مختلفة عن لون التطبيق الأصلي ، وهو اللون الأخضر. 


وبحسب موقع PhoneArena فإن هناك تحديث WhatsApp pink هو مجرد خدعة لاختراق المستخدمين، حيث أكد عدد من الباحثين أن الرابط هو مجرد فيروس خطير عند الدخول عليه يتم اختراقك على الفور الأمر الذى قد يؤدى إلى سرقة كل بياناتك على واتساب. 

 

إقرأ أيضا :   احذر.. هاكرز يستغلون ثغرة لغلق حسابك على واتسآب باستخدام رقمك

وعند الضغط على  تحديث WhatsApp pink  واتسآب الوردى يحرمك من الدخول على حسابك على واتساب الأصلي، وأيضا يقوم بغلق حسابك، وبالتالي لا تستطيع فتحه مرة أخرى. 


ووفقا لمدير شركة Cyber Intelligence Voyager للأمن الإلكتروني فإنه يجب عدم استخدام أى رابط  من روابط واتسآب الوردى أو  WhatsApp pinkوفتحها إذا أرسلها أرسلها أحدهم إليك، بالإضافة إلى عدم تثبيت أي ملفات من نوع APK أو تطبيق هاتف  بخلاف تلك المتوفرة على متجر التطبيقات الرسمي من تطبيقات جوجل أو آبل. 


ومنذ أيام تم تحذير مستخدمي واتساب أن هناك ثغرة شديدة الخطورة فى التطبيق يمكن استغلالها من خلال الهاكرز والتى تؤدى إلى  تعليق أو وقف حسابك على التطبيق بمجرد معرفة رقم هاتفك، حيث أن الهاكرز يمكنهم استغلال الثغرة فى واتساب بمجرد الحصول على رقم الهاتف ثم إرسال بريد إلكتروني لك وعند فتح الروابط الموجودة فى البريد الذى تم إرساله يتم اختراقك على الفور.
 

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