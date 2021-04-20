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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف علي سعر الدولار في البنوك اليوم 20-4-2021

سعر الدولار
سعر الدولار

استقرت اسعار الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20-4-2021، علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية، مقارنة بما كان عليه أمس إذ انخفض بمعدل قرشا واحدا .


وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيها للشراء و 15.72 جنيها للبيع، وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري.

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وبلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنكي  الأهلي المصري و مصر التابعان للحكومة.

 

و سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدوليAIB، الأهلي اليوناني، البنك العقاري المصري العربي، مصر ايران للتنمية".

 

وبلغ  متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في  بنوك  " المصرف المتحد، العربي، أبو ظبي الاول، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهليQNB، HSBC، التجاري وفا، ببلوم، كريدي  أجريكول،قناة السويس، المشرق، الإمارات دبي الوطني، البركة، ABC،المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، العربي الافريقي الدولي، الاسكندرية، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطنيNBK، المصري الخليجي، التنمية الصناعية". 


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 حنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنكي " الاستثمار العربي، الاهلي المتحد".

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في " مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي".


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جحنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنك  سايب

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.


وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.

 

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