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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لإزالة التعديات والإشغالات في السويس

حى السويس يشن حملة
حى السويس يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات والاشغالات

شنت رئاسة حى السويس، اليوم الاثنين ، حملة لإزالة الاشغالات  والتعديات ، فى عدد من الشوارع داخل نطاق الحى بالتعاون مع شرطة المرافق.


 قادت الحملة المهندسة فاتن عبد الغنى، رئيس حى السويس ومحمد عبد الله سكرتير رئيس الحى و مديري الإدارات الهندسية و التنظيم.
 وأزالت الحملة الاشغالات الموجودة بمحلات بشارع الجيش وحررت محاضر المخالفين بجانب إزالة الباعة الجائلين و مخالفات المحلات بشارع امين الحسيني الكائن داخل نطاق الحى. 
من جانبها قالت المهندسة فاتن عبد الغنى، أن حملات إزالة الاشغالات و التعديات داخل نطاق الحي مستمرة خلال شهر رمضان الكريم ، مؤكدة انها لن تسمح مرة أخرى بوجود تلك التعديات 

 وأضافت المهندسة فاتن عبد الغنى، فى تصريحات صحفية لها اليوم الإثنين، أن هناك تنسيق كامل مع شرطة ومباحث المرافق لإزالة كافة الاشغالات والتعديات بالحى خلال حملات مكثفة الفترة المقبلة. 

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