البيئة تشكل لجنة لقياس شدة الضوضاء فى المنشآت الخدمية بسفاجا

أعلنت الإدارة العامة للبيئة بديوان عام محافطة البحر الأحمر عن تشكيل لجنة من إدارة التفتيش والملاحقة القانونية بالوزارة للتوجه إلى مدينة سفاجا بالتنسيق مع الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة لبحث شكاوى المواطنين من شدة الضوضاء فى المنشآت الخدمية.

وأكدت الإدارة العامة للبيئة فى بيان لها اليوم أنه تم قياس شدة الضوضاء فى المنشآت الخدمية بالمناطق التى ارسلت منها شكاوى بسبب الضوضاء وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الضوضاء داخل تلك المنشآت.

من جانب آخر قالت الإدارة العامة للبيئة بالبحر الأحمر إنه تم تشكيل لجان توعية للبيئة والصحة واتخاذ الاجراءات القانونية بشوارع الغردقة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت البيئة أنه تم توعية المواطنين بإرتداء الكمامات والنظافة العامة ، وقامت إدارة الإعلام والتثقيف البيئى بالاشتراك مع فريق الاعلام السكانى والثقافة الصحية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر بحملة توعية ميدانيةاستهدفت توعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى حرصا على صحة وسلامة المواطنين.