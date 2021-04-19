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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شوفنا بلاوي الإخوان .. آراء المصريين في مسلسل الاختيار 2

صدى البلد

 تصدر مسلسل الاختيار2 مواقع السوشيال ميديا و اصبح المسلسل الأكثر بحثا على محركات البحث خاصة بعد عرض حلقة فض ميداني رابعة و النهضة والأحداث التي شهدتها مصر في تلك الفترة من اعتصامات و تفجيرات و اشادوا بأداء كريم عبد العزيز و عودة أحمد مكى للتمثيل و قيامه بدور درامي عكس الأدوار التي يقوم بها.

 

رصدت عدسة صدى البلد اراء المواطنين في المسلسل و أداء الفنانين و ذكرياتهم وقت فض رابعة.

قال خالد حسن أحد المواطنين إن المسلسل أيقظ الروح الوطنية في المواطنين وعرض فيديوهات حقيقية للإخوان و عن ما قاموا به وقت فض رابعة من هجوم على الشرطة و تفجيرات و أشاد بأداء مكى و قيامه هو و كريم بتقمص دور الشرطة بشكل كبير.

أوضح جمال احمد احد المواطنين ان المسلسل يعد الأفضل هذا العام من تصوير و تمثيل فهو متكامل كما ان أداء مكى في الدراما مبهر بشكل كبير كما ان المسلسل كشف أكاذيب وأعمال الإخوان التخريبية التي ظلوا يدعون أنهم أبرياء وأن الشرطة لم تلتزم بالفض السلمى و لكن التسجيلات الحقيقية اثبتت عكس ذلك.

 

أكد علي سيد أحد المواطنين أن المسلسل يعد فيلما وثائقيا لفترة حكم الإخوان و خير شاهد على أعمالهم التخريبية كما أن ذكرياته وقتها انه كان صغير فى السن غير واعٍ للكثير من الأحداث ولكن المسلسل قام بفضح أعمال الإخوان و بالتسجيلات الحقيقية.

 

تابع وائل حامد أحد المواطنين قائلا إن لولا تدخل الشرطة و حكم الرئيس السيسي كانت ستخرب مصر بسبب جماعة تتاجر بالدين وأن تمثيل كريم عبدالعزيز جبار بشكل كبير و مكى فاجئ الكل بدوره.

 

أضاف كمال الدين قائلا إن المسلسل دليل للأجيال القادمة ليحكي فترة حكم مرت على مصر من اسوء الفترات و تبين الفرق بين مصر عام 2013 و مصر الآن بعد حكم الرئيس السيسي من عمار لمصر و النظر إلى تطويرها.

 

 

 

فض رابعة الإخوان الرئيس السيسي احمد مكي كريم عبد العزيز مسلسل الاختيار 2 مسلسل الاختيار رابعة

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