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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفنان كريم أبو زيد يرزق بمولوده الأول

صدى البلد

رزق الفنان كريم ابو زيد بمولوده الأول، وكتب عبر حساباته على السوشيال ميديا: “الحمد لله الذي تتم نعمته الصالحات لقد رزقت بمولودي الأول السيد ( مراد كريم أبو زيد) والعاقبة عندكم في المسرات”.

وكان كشف الفنان كريم أبو زيد لصدى البلد، عن تفاصيل برنامجه الجديد الذي يقدمه على قناة الشمس.

وقال كريم: "أخوض تجربة جديدة وهى تقديم البرامج حيث أقدم برنامج "الكافيه" مع الإعلامية نيرمين الشريف.

وأضاف، أن البرنامج لايت خفيف، ويذاع ثلاثه أيام في الأسبوع يومى السبت والأحد والاثنين وسيكون لمدة ساعتين.

كما كشف كريم ابو زيد عن تفاصيل احدث أعماله وقال ": انتظر بعد موسم رمضان عرض مسلسل أجازة مفتوحة مع النجم شريف منير والفنانة لقاء الخميسي.


يذكر أن النجم كريم أبو زيد طرح مؤخرًا ألبوم «فكك من الناس»، والذي ضم 5 أغنيات فقط، وتعاون فيها مع الشعراء محمد جمعة وأحمد عرفان وناصر جلال وأشرف أبو زيد فيما لحن كريم جميع أغاني الألبوم بنفسه، أما التوزيعات فشارك فيها كل من أشرف أبوزيد ونور ورامى عبده.

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لقاء الخميسي كريم أبو زيد موسم رمضان الفنانة لقاء الخميسى صدى البلد

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