وكيل أوقاف الغربية يحقق في واقعة إلقاء مصاحف بأكوام الزبالة أمام مسجد الشبكة بكفر الزيات

تداولت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بمركز كفر الزيات بالغربية، عددا من صور تتضمن وجود مصاحف مسجد الشبكة، التابع لإدارة أوقاف كفر الزيات، في أكوام "الزبالة" القمامة، وهو ما أثار استياء وغضب المواطنين، مستنكرين مثل هذا الفعل.



من جانبه قال الشيخ السيد محمد، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ، إن مديرية الأوقاف تلقت شكوى بهذا الشأن اليوم ، وعلى الفور تم تكليف مدير إدارة أوقاف كفر الزيات ومدير الدعوة بالإدارة بالتحقيق في ملابسات الواقعة، ومعرفة من المتسبب في إلقاء كتاب الله تعالى الخاصة بأحد بيوت الله في القمامة.

وفي حالة ثبوت الواقعة سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب سواء إمام المسجد أو العاملين فيه.

وكيل الأوقاف بالغربية يحقق في واقعه القاء مصاحف باكوام الزباله امام مسجد بكفرالز

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