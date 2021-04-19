بجمبسوت أزرق.. أحدث ظهور ل نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت نوال الزغبي في الصورة بجمبسوت أزرق وشعرها منسدل علي الأكتاف.

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي كليب أغنية " عقلي وقف" الذي حقق 5 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

وكانت نوال الزغبى روجت للأغنية بطرحها البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" والذى أطلت فيه بفستان لامع، بعد أن طرح برومو الأغنية، وذلك قبل طرح الكليب الكامل للأغنية.