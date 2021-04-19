تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم فرض شهادة التطعيم من فيروس كورونا "كوفيد-19" كشرط للسماح بالسفر دوليا، محذرة من ارتفاع وتيرة الإصابات والوفيات بشكل كبير.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن قلقه إزاء استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا، داعيا إلى تكثيف جهود التطعيم في مختلف بلدان العالم.

وأضاف أدهانوم خلال إيجاز صحفي من جنيف "الأسبوع الماضي.. زادت الإصابات بفيروس كورونا للأسبوع الثامن على التوالي.. بأكثر من 5.2 مليون حالة.. وهو أكبر عدد يتم تسجيله في أسبوع واحد حتى الآن".

وأكد مدير الصحة العالمية ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا للأسبوع الخامس على التوالي، وتم إبلاغ المنظمة بأكثر من 3 ملايين حالة وفاة.

وتابع أدهانوم "استغرق الأمر 9 أشهر لنصل إلى مليون حالة وفاة.. و4 أشهر لنصل إلى 2 مليون، و3 أشهر لتصل إلى 3 ملايين حالة.. الأعداد الكبيرة يمكن أن تجعلنا مخدرين.. لكن كل حالة من هذه الوفيات هي مأساة للعائلات والمجتمعات والأمم ".

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى زيادة احتمالات العدوى بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 50 عاما، بمعدل ينذر بالخطر، وربما يكون ذلك بسبب سلالات كورونا المتحورة الأكثر انتشارا، وزيادة الاختلاط الجماعي بين البالغين أيضا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت تسجيل أوروبا أكثر من مليون وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي وقت سابق، أكدت الدكتورة سوميا سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، أن جميع لقاحات كورونا تقريبًا تحمي بشكل كبير من حالات الإصابة الشديدة، التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى دخول المستشفيات أو لتداعيات تؤدي إلى الوفاة، بينما حذرت من أن فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء فيما يخص الانتشار، خاصة في التجمعات.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 140.18 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و142,002.

وسجلت إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.